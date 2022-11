“Davvero, è stato un grande dolore, un grande dispiacere” ha esordito rispondendo alla domanda diretta di Fialdini: “Come avrai capito, io ho sempre cercato di avere dei rapporti autentici – e lavorando ad un quotidiano lo sai – rapporti basati sempre sulla comprensione, sulla fiducia, sull’allegria. Una notizia che mi ha molto amareggiato”. Serena Bortone ha affrontato per la prima volta il delicato argomento di Memo Remigi, a qualche settimana dall’oramai celebre episodio della pacca al sedere di Jessica Morlacchi.

Riguardo al provvedimento di allontanare il cantante dalla Rai, nei giorni seguenti alla comunicazione non è mancato chi ha considerato eccessiva la scelta su cui, però, Bortone ha ribadito la netta convinzione: “Nella vita e a maggior ragione nel lavoro, non posso chiudere gli occhi di fronte ad un’ingiustizia quindi… Molto triste”, ha dichiarato allora, lasciando così intendere come i dubbi sollevati da qualcuno non avevano ragion d’essere dal momento che non si poteva soprassedere su un fatto così grave. A tal proposito: “Salutiamo Jessica… Mi sento di dire che le colpe vanno pagate nella giusta misura” è stato il commento di Francesca Fialdini sulla questione, “è importante dare un segnale di questo tipo, comunque, perché questa è la Rai”.

Dopo l’episodio che ha scatenato una ridda di commenti e insulti, Memo Remigi si è detto “moralmente distrutto”. Con una nota l’84enne ha espresso il suo umore e anche le intenzioni di tutelarsi legalmente dalle ripercussioni causate dalla vicenda