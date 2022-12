La frecciatina di Serena Bortone a Memo Remigi: “I falsi non li perdono”

Continua il botta e risposta tra Serena Bortone e Memo Remigi dopo il caso della molestia subita da Jessica Morlacchi nel corso del programma Oggi è un altro giorno.

Ospite di Non è l’Arena, infatti, Remigi ha rivelato di non aver ricevuto neppure una telefonata da Serena Bortone dopo il suo allontanamento dalla Rai.

“Ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata” ha dichiarato Remigi nel programma di Massimo Giletti.

La Bortone non ha commentato le dichiarazioni del cantante, ma, nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre, la giornalista, pur senza fare esplicitamente il nome di Memo Remigi, ha lanciato una frecciata a quest’ultimo.

Mentre intervistava Iva Zanicchi, infatti, Serena Bortone le ha fatto i complimenti per la sua sincerità e schiettezza aggiungendo: “Iva, tu sei te stessa e chi è se stessa ha sempre una marcia in più. Perché noi possiamo perdonare chi è se stesso. Sai chi è che non perdoniamo mai? I falsi. Le persone che si fingono di essere in un modo e si rivelano in un altro modo. Io quelle persone lì, io almeno, non le perdono mai”.