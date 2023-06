Perché Sei Sorelle oggi, 12 giugno 2023, non va in onda: il motivo e quando torna

Perché Sei Sorelle oggi, lunedì 12 giugno 2023, non va in onda su Rai 1 come da programma? Ve lo diciamo subito: la morte di Silvio Berlusconi. L’ex Presidente del Consiglio è deceduto questa mattina alle ore 9,30 a Milano e in queste ore viene ricordato su Rai 1 con uno Speciale Tg1 che è andato in onda da questa mattina e alle ore 13,30 e riprenderà dalle ore 16,05 alle ore 17.

Quando torna

Ma quando torna Sei Sorelle su Rai 1? La puntata saltata oggi, 12 giugno, salvo cambi di programma, sarà recuperata già domani, martedì 13 giugno 2023. La soap è ambientata in Spagna, a Madrid tra il 1913 e il 1917 e vede al centro le sorelle delia, Francisca, Diana, Celia, Blanca, Elisa che devono fare i conti con la morte del padre.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Sei Sorelle oggi non va in onda, ma dove vedere la soap in diretta tv e live streaming? La fiction viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 15,45 su Rai 1. Non solo tv. E’ possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.