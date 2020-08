Sei mai stata sulla Luna?: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 6 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda “Sei mai stata sulla Luna?”, film del 2015 di Paolo Genovese, ambientato in Puglia ed interpretato da Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Guia (Liz Solari) dirige una famosa rivista di moda, lavoro che la porta a dividersi con successo tra il jet set di Milano e Parigi insieme alla fidata assistente Carola (Giulia Michelini), fredda e ligia al lavoro, e al compagno Marco (Pietro Sermonti), ambizioso e opportunista. Cinica e snob, la vita di Guia prende una piega inaspettata quando, alla morte del padre, si ritrova erede della vecchia e dimenticata masseria pugliese dove da bambina trascorreva le estati: qui vivono ancora Pino (Neri Marcorè), cugino affetto da un ritardo mentale, e il fattore Renzo (Raoul Bova), tanto affascinante quanto burbero, il quale si occupa di crescere il figlio Toni (Simone Dell’Anna) oltre a portare avanti l’azienda agricola…

Sei mai stata sulla Luna?: il cast del film

Abbiamo visto la trama di “Sei mai stata sulla Luna?”, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Liz Solari: Guia

Raoul Bova: Renzo

Simone Dell’Anna: Toni

Giulia Michelini: Carola

Pietro Sermonti: Marco

Dino Abbrescia: Dino

Nino Frassica: Oderzo

Sabrina Impacciatore: Mara

Neri Marcorè: Pino

Rolando Ravello: don Paolo

Sergio Rubini: Delfo

Emilio Solfrizzi: Felice

Paolo Sassanelli: Rosario

Mia Benedetta: Bernadette

Anna Rezan: Cyntzia

Lilia Pierno: direttrice casa famiglia

Location

Dove è stato girato (location) il film Sei mai stata sulla Luna? La pellicola di Paolo Genovese è stata girata in Puglia in particolare tra Nardò, Galatina, la Masseria Lupoli (Crispiano), Martina Franca e Brindisi.

Streaming e tv

Dove vedere “Sei mai stato sulla Luna?” in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti 300, il film con Gerard Butler stasera su Italia 1: trama, cast e streaming Due donne e un segreto, il film in prima tv su Rai 2: trama, cast, streaming Due donne e un segreto, la trama del film in onda su Rai 2