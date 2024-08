Segreti di famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della 13a puntata, 29 agosto

Questa sera, giovedì 29 agosto 2024, alle ore 21,30 va in onda in prima serata Segreti di famiglia, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 che ci farà compagnia per tutta l’estate. Protagonisti gli attori Pinar Deniz e Kaan Urgancıoğlu (l’Emir di Endless Love). La soap ruota attorno a un’avvocata impavida e a un procuratore rispettato i cui percorsi si incrociano durante un’indagine su un crimine. Vediamo insieme trama e cast di questa sera.

Trama e anticipazioni

Ad Ilgaz è arrivato un pacchetto con una pen-drive, nella quale c’è la registrazione di una telefonata fatta da Ceylin ad Engin, in cui lei confessa di aver rubato gli spazzolini da denti di Ozan e della moglie dando dello stupido a Ilgaz. Ilgaz va in carcere da Engin e quest’ultimo minaccia Ilgaz di rivelare a Ceylin di essere sempre stato al corrente dell’errore giudiziario di Metin nei confronti del padre Zafer e di rovinare la carriera di Ceylin rivelando a tutti quanto poco sia etico il suo comportamento come avvocato. Engin continua a portare avanti il suo piano di vendetta.

Segreti di famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Segreti di famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Protagonista è Kaan Urgancıoğlu, che il pubblico di Canale 5 ha già conosciuto e apprezzato in Endless Love. Tra gli attori anche Pınar Deniz famosa in Turchia grazie al serial drammatico Kırmızı Oda. Tra gli interpreti secondari più importanti ci sono Başak Gümülcinelioğlu, star della serie DayDreamer – Le ali del sogno, che nel 2023 si aggiudica un Premio come Miglior attrice non protagonista agli Ayakli Gazete TV Stars Awards.