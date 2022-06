Scusate se esisto, quando dura: la durata esatta del film su Rai 1

Quanto dura Scusate se esisto, il film in onda questa sera – mercoledì 15 giugno 2022 – su Rai 1? La pellicola è una commedia italiana con protagonisti Raoul Bova e Paola Cortellesi e si ispira alla storia vera di Guendalina Salimei, un architetto che ha lottato per ottenere la riqualificazione del Corviale. La protagonista della storia, Serena, è una donna caparbia e in gamba che ha fatto carriera all’estero. Ma, innamorata del suo paese, decide di tornare a casa, quindi ritorna a Roma con la speranza di poter cambiare le cose. Purtroppo però Serena si rende conto che il mercato non può cambiare da un giorno all’altro per cui finge di essere un uomo pur di ottenere il progetto di riqualificazione. Ad aiutarla nell’impresa ci sarà Francesco.

Durata

Ma quanto dura Scusate se esisto? Il film va in onda in prima serata mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 21:25, per poi terminare poco prima delle 23:20, precedendo la messa in onda di Porta a Porta. In totale il film dura 106 minuti.

Scusate se esisto: il cast del film

Il cast di Scusate se esisto punta tutto sui due protagonisti. Raoul Bova in questo caso interpreta Francesco, mentre Paola Cortellesi interpreta Serena. Di seguito vediamo gli attori e i personaggi del cast:

Paola Cortellesi: Serena Bruno

Raoul Bova: Francesco

Corrado Fortuna: Pietro

Lunetta Savino: Michela

Marco Bocci: Nicola

Ennio Fantastichini: Dott. Ripamonti

Cesare Bocci: Volponi

Stefania Rocca: Maria

Federica De Cola: Martina

Beatrice Vendramin: Monica

Simon Grechi: Marco

Antonio D’Ausilio: Impiegato finto tifoso Juventus

Filomena Macro: zia Clementina (zia di Serena)

Franca Di Cicco: la mamma di Serena

Valeria Flore: Cameriera

Streaming e TV

Dove vedere Scusate se esisto in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda mercoledì 15 giugno 2022 in prima serata, alle ore 21:21, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se invece vi interessa il live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, dove selezionare poi il canale di interesse tramite il menù a tendina.