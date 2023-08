Scomparsa: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 6 agosto

Stasera, domenica 6 agosto 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la quinta puntata di Scomparsa, serie televisiva italiana diretta da Fabrizio Costa con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, trasmessa su Rai 1 dal 20 novembre al 19 dicembre 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Trama (anticipazioni)

Nel primo episodio della quinta puntata, una settimana dopo la scomparsa, Nora accompagna Olga dal marito che racconta di aver solo convinto le ragazze ad andare alla festa e che non sa con chi se ne siano poi andate. Turano racconta agli inquirenti di aver ipotecato la farmacia e il negozio della moglie poiché stava finendo sul lastrico e, dato che la banca non gli faceva più credito, aveva ottenuto l’aiuto di Attilio Forgione in cambio dell’organizzazione del festino con lo scopo di ricattare il consigliere regionale Bortolotti il quale avrebbe dovuto fargli avere un appalto. Turano consegna di sua spontanea volontà la copia degli hard-disk delle microcamere e conferma di aver chiesto alle ragazze di prendere la droga al benzinaio di Trasimeni, suo vecchio amico di infanzia. Alla festa però Camilla non si era sentita a suo agio e così Turano per calmarla le aveva dato un drink con della anfetamina mettendola a dormire in una stanza. I filmati dimostrano che Camilla si è risvegliata alle 4.45 mentre Sonia, dopo aver respinto Bortolotti e aver incrociato Turano, è scappata all’1.37. Il farmacista viene posto in stato di fermo e poco dopo viene arrestato Forgione il quale cerca di difendersi in tutti i modi ma poi, pressato da Nemi, ammette di aver visto Sonia salire su un’auto prima delle 2 probabilmente insieme ad Alfredo Vannini. Nemi racconta la vicenda al giornalista Ferrari consegnandogli la lista degli invitati alla festa e questo poco dopo pubblica un articolo on-line insieme alla collega Arianna Marfisi, figlia di Gilda. Durante la recita scolastica la preside e il suo amante si decidono a raccontare il fatto a Nemi: iniziano così le ricerche nei dintorni dell’Albergo Al Conero e Nemi e la Telese sentendo il fischio riescono a trovare Camilla in un pozzo.

Nel secondo episodio della quinta puntata di Scomparsa, Davide si cala nel pozzo ma si sente male e viene sostituito da Nemi che riesce a recuperare Camilla. La ragazza cadendo si è rotta una costola e una scheggia le ha perforato il polmone: il dottor Pasini interviene e riesce a salvarla. Vannini dichiara a Nemi di essere andato via dalla festa alle 4 con il suo autista il quale racconta di aver visto uscire Sonia barcollante e di averla solo riaccompagnata alla stazione di San Benedetto prima di far ritorno alla villa. Il vice questore interroga così Andrea Pasini che nega di aver visto Sonia e racconta di aver dormito in spiaggia una volta uscito dalla discoteca Flexus. Il padre invece racconta che il figlio è gay e che quella notte è venuto da lui al pronto soccorso tra le 2.30 e le 3 dopo essersi visto con ragazzo. Alle 3.05 avrebbe poi chiamato Gabriele Lanci, l’assistente della Telese, il quale conferma di averlo incontrato in discoteca e di aver avuto un rapporto sessuale con lui fino alle 2. Un’ora dopo poi Andrea lo aveva appunto chiamato e raggiunto di nuovo a casa sua dove prima gli aveva dato un pugno per spavento e poi aveva dormito con lui fino alle 7 per poi andarsene dicendo di non cercarlo più. Intanto Nora ringrazia Arturo perché grazie al suo fischietto Camilla è stata ritrovata ma la ragazza appena si risveglia non si dà pace per la morte dell’amica e viene sedata. Olga Turano cambia idea e decide di non abortire più quando in ospedale vede la scena di una madre anziana accudita dalla figlia infermiera. Le immagini del piazzale della stazione mostrano Sonia alle 3.43 fare una chiamata da un telefono pubblico e Balestri informa Nemi che a ricevere la telefonata è stato il suo amico Davide Giuliani.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Scomparsa, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: