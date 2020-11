Sciccherie, il testo della canzone (cover) cantata da Blue Phelix a X Factor 2020

Qual è il testo di “Sciccherie” di Madame, la canzone (cover) cantata da Blue Phelix nel corso della seconda puntata dei Live di X Factor 2020? Di seguito il testo intonato del giovane artista degli Under uomini stasera, 5 novembre 2020:

Certe sere in cui mi manca a merda, e, sì, che è lì, eh

Uscire con due calici e le sciccherie

Ciao amore bibbi, quanto bello, però succhia lì, eh

Un poco ancora perché ficcatine, fidati che

Certe sere tu mi manchi perché fica chie-

De un poco ancora finché sembriamo le fanterie

Io non mi drogo, sciolgo le pastiglie digestive

Ciao amore bibbi bello, però dammi coccoline

Uscire con l’abito nero, sciccherie

Mentre metto cose per sembrare come quelle un po’ più fighe

Però lo mando un bacio a quelli che

Mi davano i bacini ma senza volere me

Allora ciao amici ciao, e trovo quelle sensitive

Mi fanno parti per la bella Roma ti facciamo le valigie

Portati tutti gli ori, i money e le bigiotterie

Perché giù a Roma te ne trovi fidati di me

Mamma mia, bella mia, che mi manca la voce

Ieri sera da ubriaca ho urlato forte il tuo nome

Sei la cosa che ci penso se ci penso dopo un incubo e

Quando mi sveglio il cuore a palla abbraccio il mio cuscino

E li ci sei te

Certe sere in cui mi manca a merda, e, sì, che è lì, eh

Uscire con due calici e le sciccherie

Ciao amore bibbi, quanto bello, però succhia lì, eh

Un poco ancora perché ficcatine, fidati che

Certe sere tu mi manchi perché fica chie-

De un poco ancora finché sembriamo le fanterie

Io non mi drogo, sciolgo le pastiglie digestive

Ciao amore bibbi bello, però dammi coccoline

Se vogliamo noi possiamo non cadere

E se mi parli con quel tono anche ‘sta sera, beh

Trovo in disco qualche bimbo come micche micke

Che ha voglia di baciarmi il collo mentre parlo di come sei te

La saliva che non metti sopra le cartine

La sprechi a dirmi ciò che non voglio sentire

Balla

Miccke balla sciccherie

Che la folla chieda chi è

Esco fuori per ‘na cicca e vedo, sì, che è lì, eh

Mamma mia, bello mio, che mi manca la voce

Questa sera da urbiaca ho urlato forte il tuo nome

Sei la cosa che ci penso se ci penso dopo un incubo e

Quando mi sveglio il cuore a palla abbraccio te

Certe sere tu mi manchi perché, sì, che chie

De un poco ancora che mi parli delle tue manie

Io non mi drogo, sciolgo il cuore del mio baby felling

Ciao amore bibbi bello, però dammi coccoline

Come si vota

Vi è piaciuta l’esibizione di Blue Phelix con Sciccherie? Ecco come si vota per i concorrenti di X Factor 2020. Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

