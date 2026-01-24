Schindler’s List – La lista di Schindler: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Schindler’s List – La lista di Schindler, film del 1993 prodotto e diretto da Steven Spielberg, interpretato da Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes e dedicato al tema della Shoah. Ispirata al romanzo La lista di Schindler di Thomas Keneally e basata sulla vera storia di Oskar Schindler, la pellicola permise a Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i grandi registi, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar e vincendo 7 statuette, tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1939, Cracovia, inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo che la Germania ha invaso la Polonia, gli ebrei vengono relegati in un ghetto e sono interdetti da ogni attività commerciale; in questa situazione, Oskar Schindler, un imprenditore tedesco, coglie l’occasione per trarre vantaggio personale e avviare una fabbrica impiegata nella produzione di tegami e pentole con cui rifornire l’esercito tedesco. Sfruttando così le sue capacità relazionali, Schindler intreccia una rete di contatti e ottiene la protezione delle SS, avvalendosi della collaborazione del contabile ebreo Itzhak Stern, che lo aiuterà a trovare i soldi necessari per l’attività, e di un giovane impiegato nel mercato nero, che reperirà per lui gli oggetti con i quali corrompere e ottenere favori. Schindler coinvolge Stern anche per utilizzarlo come leva di convincimento sugli investitori ebrei, e sarà proprio lui che indicherà gli oltre mille ebrei da impiegare nella Deutsche Emaillewarenfabrik (DEF), salvandoli così dai campi di concentramento.

Schindler’s List – La lista di Schindler: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Schindler’s List – La lista di Schindler, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Oskar Schindler

Ben Kingsley: Itzhak Stern

Ralph Fiennes: Amon Göth

Caroline Goodall: Emilie Schindler

Jonathan Sagall: Poldek Pfefferberg

Embeth Davidtz: Helene Hirsch

Malgorzata Gebel: Victoria Klonowska

Shmuel Levy: Wilek Chilowicz

Mark Ivanir: Marcel Goldberg

Beatrice Macola: Ingrid

Andrzej Seweryn: Julian Scherner

Friedrich von Thun: Rolf Czurda

Krzysztof Luft: Herman Toffel

Harry Nehring: Leo John

Norbert Weisser: Albert Hujar

Adi Nitzan: Mila Pfefferberg

Michael Schneider: Juda Dresner

Miri Fabian: Chaia Dresner

Anna Mucha: Danka Dresner

Jacek Wójcicki: Henry Rosner

Beata Paluch: Manci Rosner

Piotr Polk: Leo Rosner

Ezra Dagan: Menasha Levartov

Beata Deskur: Rebecca Tannenbaum

Rami Heuberger: Josef Bau

Uri Avrahami: Chaim Nowak

Adam Siemion: Adam Levi

Magdalena Dandourian: Nuisa Horowitz

Paweł Deląg: Dolek Horowitz

Henryk Bista: Mr. Löwenstein

Wojciech Klata: Lisiek

Elina Löwensohn: Diana Reiter

Bettina Kupfer: Regina Perlman

Jochen Nickel: Wilhelm Kunde

Grzegorz Damiecki: Sergente Kunder

Alexander Held: burocrate SS

Lidia Wyrobiec-Bank: Clara Stenberg

Hans-Michael Rehberg: Rudolf Höss

Daniel Del Ponte: Josef Mengele

Streaming e tv

Dove vedere Schindler’s List – La lista di Schindler in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 24 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.