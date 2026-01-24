Schindler’s List – La lista di Schindler: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Schindler’s List – La lista di Schindler, film del 1993 prodotto e diretto da Steven Spielberg, interpretato da Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes e dedicato al tema della Shoah. Ispirata al romanzo La lista di Schindler di Thomas Keneally e basata sulla vera storia di Oskar Schindler, la pellicola permise a Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i grandi registi, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar e vincendo 7 statuette, tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
1939, Cracovia, inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo che la Germania ha invaso la Polonia, gli ebrei vengono relegati in un ghetto e sono interdetti da ogni attività commerciale; in questa situazione, Oskar Schindler, un imprenditore tedesco, coglie l’occasione per trarre vantaggio personale e avviare una fabbrica impiegata nella produzione di tegami e pentole con cui rifornire l’esercito tedesco. Sfruttando così le sue capacità relazionali, Schindler intreccia una rete di contatti e ottiene la protezione delle SS, avvalendosi della collaborazione del contabile ebreo Itzhak Stern, che lo aiuterà a trovare i soldi necessari per l’attività, e di un giovane impiegato nel mercato nero, che reperirà per lui gli oggetti con i quali corrompere e ottenere favori. Schindler coinvolge Stern anche per utilizzarlo come leva di convincimento sugli investitori ebrei, e sarà proprio lui che indicherà gli oltre mille ebrei da impiegare nella Deutsche Emaillewarenfabrik (DEF), salvandoli così dai campi di concentramento.
Schindler’s List – La lista di Schindler: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Schindler’s List – La lista di Schindler, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Liam Neeson: Oskar Schindler
- Ben Kingsley: Itzhak Stern
- Ralph Fiennes: Amon Göth
- Caroline Goodall: Emilie Schindler
- Jonathan Sagall: Poldek Pfefferberg
- Embeth Davidtz: Helene Hirsch
- Malgorzata Gebel: Victoria Klonowska
- Shmuel Levy: Wilek Chilowicz
- Mark Ivanir: Marcel Goldberg
- Beatrice Macola: Ingrid
- Andrzej Seweryn: Julian Scherner
- Friedrich von Thun: Rolf Czurda
- Krzysztof Luft: Herman Toffel
- Harry Nehring: Leo John
- Norbert Weisser: Albert Hujar
- Adi Nitzan: Mila Pfefferberg
- Michael Schneider: Juda Dresner
- Miri Fabian: Chaia Dresner
- Anna Mucha: Danka Dresner
- Jacek Wójcicki: Henry Rosner
- Beata Paluch: Manci Rosner
- Piotr Polk: Leo Rosner
- Ezra Dagan: Menasha Levartov
- Beata Deskur: Rebecca Tannenbaum
- Rami Heuberger: Josef Bau
- Uri Avrahami: Chaim Nowak
- Adam Siemion: Adam Levi
- Magdalena Dandourian: Nuisa Horowitz
- Paweł Deląg: Dolek Horowitz
- Henryk Bista: Mr. Löwenstein
- Wojciech Klata: Lisiek
- Elina Löwensohn: Diana Reiter
- Bettina Kupfer: Regina Perlman
- Jochen Nickel: Wilhelm Kunde
- Grzegorz Damiecki: Sergente Kunder
- Alexander Held: burocrate SS
- Lidia Wyrobiec-Bank: Clara Stenberg
- Hans-Michael Rehberg: Rudolf Höss
- Daniel Del Ponte: Josef Mengele
Streaming e tv
Dove vedere Schindler’s List – La lista di Schindler in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 24 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.