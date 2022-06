Scherzi a parte (replica): le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 30 giugno

Questa sera, giovedì 30 giugno 2022, torna l’appuntamento in prima serata con Scherzi a parte, la replica dell’edizione andata in onda nel 2021 con Enrico Papi. In attesa di scoprire cosa accadrà con il prossimo palinsesto autunnale e quindi quando tornerà il programma, Mediaset ha voluto regalare agli italiani sei appuntamenti all’insegna della risata. Quali sono le anticipazioni della puntata in replica oggi su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni, scherzi e ospiti oggi

Enrico Papi torna ad impreziosire le serate degli italiani con un ciclo di episodi in replica di Scherzi a parte. Questa settimana gli ospiti in studio sono: il giornalista Nicola Porro, l’influencer Paola Di Benedetto, l’attore Antonio Zequila, il pugile Clemente Russo, il comico Gianluca Scintilla e la showgirl Elisabetta Gregoraci nella doppia veste di vittima, ospite ma anche padrona di casa.

La particolarità di questa edizione è che il programma coinvolge anche il pubblico da casa. Infatti manda in onda alcuni scherzi avvenuti in diretta per poi coinvolgere la vittima in studio invitandolo a Cologno Monzese. In ognuna delle sei puntate che andranno in onda in replica ci sarà anche una donna protagonista di una candid camera. Tra queste ci sono Miss Italia Carolina Stramare e Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi e la showgirl Elisabetta Gregoraci.

Scherzi a parte streaming e TV

Dove vedere Scherzi a parte in replica in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, lo show con Enrico Papi va in onda ogni giovedì sera a partire dal 9 giugno 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il programma in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione degli utenti a cui è possibile accedere tramite desktop e app.