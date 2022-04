Scene da un matrimonio: le anticipazioni e la storia della puntata di oggi su Canale 5

Oggi pomeriggio, domenica 17 aprile 2022, va in onda una nuova puntata di Scene da un matrimonio. Anna Tatangelo alle ore 14.10 su Canale 5 racconta il matrimonio di Ariana e Livio a Montaldo Torinese. Ariana e Livio si incontrano per la prima volta nel 2007 presso il centro estetico dove lui lavora come massaggiatore ed estetista. Lei vi si è recata per fare la prima pulizia del viso della sua vita. L’inizio promette malissimo perché Ariana si presenta con mezzora di ritardo e l’agenda di Livio non consente deroghe. Dopo le antipatie iniziali però capiscono che qualcosa di forte li accomuna. Da quel momento in poi, Ariana si apre con Livio come non aveva mai fatto con nessuno prima di allora. Il matrimonio e il ricevimento si svolgeranno nel giardino del Castello di Montaldo Torinese.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Scene da un matrimonio in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Anna Tatangelo, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni domenica pomeriggio alle 14.10. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.