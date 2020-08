Save me too, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 24 agosto

Questa sera, 24 luglio 2020, va in onda l’ultima puntata di Save me too, la seconda stagione della serie tv Save Me ideata da Lennie James a partire dal 2018. La serie è trasmessa su Sky Atlantic e vede il protagonista Nelson detto Nelly Rowe, la cui vita si trasforma quando Jody, la figlia che aveva avuto tredici anni prima, scompare misteriosamente. Sia la prima che la seconda stagione sono composte da sei episodi. Nel cast, oltre al personaggio protagonista, vediamo Suranne Jones interpretare Claire McGory, Stephen Graham interpretare Fabio Melonzola e Jason Flemung interpretare Tam. Ecco quali sono le anticipazioni della puntata finale della seconda stagione di Save me too, in onda questa sera – 24 agosto 2020 – in prima serata su Sky Atlantic.

Save me too, le anticipazioni dell’ultima puntata: cosa succede?

Nelly è felice di aver ritrovato sua figlia Jody e di averla riportata tra le braccia della madre, eppure è tormentato da un persistente senso di angoscia. Perché? Grace intanto prova a mettersi in contatto con lui ma, siccome Nelly la ignora, la ragazza proverà una seconda strada, chiedendo aiuto ad una vecchia conoscenza. Deve andar via di lì prima che la polizia riesca a trovarla. Per Jody arriveranno giornate difficili da sopportare, così come per Grace. Questo è quello che accade nell’episodio 5.

Nel sesto episodio, che va a completare la seconda stagione di Save me too, Nelly è combattuto: da una parte vorrebbe trovare l’uomo che ha rapito la sua bambina, dall’altro invece vuole salvare Grace da se stessa e da un destino senza pietà. Nelly nell’indecisione decide di mettersi sulle tracce di Paul. Jody intanto si fa coraggio e decide di confessare quanto accaduto alla polizia. Grace invece si chiude sempre più in se stessa.

