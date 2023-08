Sapore di te: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 31 agosto 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Sapore di te, film del 2014 diretto da Carlo Vanzina. Il film è il sequel dei film Sapore di mare e Sapore di mare 2 – Un anno dopo, entrambi del 1983 e ambientati negli anni sessanta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Estate 1984 ed estate 1985. Sulla spiaggia di Forte dei Marmi si intrecciano le vicende di vari personaggi che rispecchiano la società italiana di quegli anni.

Milano. Sandro e Michela, appartenenti alla borghesia milanese, ricordano con malinconia gli anni sessanta. Insieme a loro, oltre al figlio Luca, c’è anche Chicco, amico d’infanzia e compagno di università e Ingrid, ragazza tedesca conosciuta durante un viaggio in Germania, nonché fidanzata di Luca.

Firenze. Anna, una studentessa, si innamora di Armando, un ragazzo del posto. Va a trascorrere le vacanze da Francesca, sua compagna di università, che ha una relazione con un uomo molto più grande e sposato. La relazione di Anna e Armando, che nel frattempo si sono sposati e hanno avuto un figlio, va avanti tra alti e bassi fino a quando lui muore in un incidente stradale.

Roma. La famiglia Proietti, formata dal commerciante e tifoso romanista Alberto, sua moglie Elena e la loro figlia Sabrina, ragazzina diciassettenne alle prese con le sue prime cotte adolescenziali che si innamora a prima vista di Luca per poi legarsi al suo amico Chicco.

Napoli. L’onorevole socialista De Marco, napoletano in vacanza con la moglie, che ha una relazione con Susy, ragazza salernitana in cerca di celebrità senza particolare talento, ma che grazie al potere politico dell’onorevole è diventata soubrette di Drive In.

A distanza di anni, Ingrid, dopo una breve storia con il bagnino Renato, torna in Germania. Francesca si sposa con il chirurgo più grande di lei, che nel frattempo ha divorziato dalla moglie. Sabrina incontra casualmente Chicco con il quale si sposa e ha un figlio, Roberto. Susy, dopo l’uscita del suo film, viene notata dal figlio di un produttore cinematografico e lo sposa. Anna, in viaggio con il figlio Lorenzo, incontra Luca, ormai avvocato, e finiscono per sposarsi e avere una figlia, Beatrice. Alberto Proietti salva la vita, per la seconda volta, all’onorevole De Marco, il quale, per sdebitarsi, dimentica tutte le divergenze passate e lo aiuta ad aprire il negozio. Nel 2013, di nuovo in spiaggia al Forte dei Marmi, Luca e Sabrina si ritrovano con le rispettive famiglie; il loro amore, durato troppo poco per diventare importante, ha comunque lasciato il segno. Tra i loro figli Beatrice e Roberto, inconsapevoli delle vicende passate, nasce subito una simpatia.

Sapore di te: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sapore di te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Salemme: Onorevole Piero De Marco

Maurizio Mattioli: Alberto Proietti

Nancy Brilli: Elena Proietti

Katy Saunders: Sabrina Proietti

Eugenio Franceschini: Luca Vigorelli

Matteo Leoni: Chicco

Virginie Marsan: Francesca

Martina Stella: Anna Malorni

Giorgio Pasotti: Armando Malenotti

Serena Autieri: Susanna “Susy” Acampora

Laura Berlin: Ingrid

Andrea Pucci: Sandro, papà di Luca

Valeria Graci: Michela, mamma di Luca

Fiammetta Cicogna: Nicoletta

Raffaele Buranelli: Tucci

Valentina Sperlì: Leonetta De Marco

Paolo Conticini: Renato

Linda Collini: Carmen

Francesco Gabbani: musicista locale

Niki Giustini: Amico dell’Onorevole Piero De Marco

Riccardo Corredi: Receptionist Hotel Augustus

Claudia Lawrence : Nonna di Francesca

Adua Del Vesco: Beatrice

Streaming e tv

Dove vedere Sapore di te in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 31 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.