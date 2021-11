Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 novembre 2021

Stasera, sabato 27 novembre 2021, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Per sottolineare il ruolo primordiale e essenziale dell’acqua, il programma documenterà, per la prima volta, con immagini esclusive, la riapertura, dopo duemila anni, della fontana delle Pelte situata nel cortile inferiore della Domus Augustana, il settore privato dell’immenso palazzo imperiale voluto dall’imperatore Domiziano sul Palatino.

Dall’acqua dipende la vita, è l’elemento che ha permesso a tutte le grandi civiltà del passato di divenire tali. Ogni filosofo, pittore o poeta le ha dedicato almeno un’opera o un pensiero all’elemento naturale per eccellenza. Purtroppo oggi sembra che abbia perso il rispetto di cui ha goduto in passato. I Sapiens stanno sprecando e rovinando milioni di litri d’acqua, modificando il corso dei fiumi, trasformandoli spesso in discariche a cielo aperto, e soprattutto sprecandone enormi quantità nell’illusione che si tratti di una risorsa infinita.

Streaming e tv

