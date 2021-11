Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 novembre 2021

Stasera, sabato 13 novembre 2021, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. La nuova stagione del programma in onda su Rai 3 si aprirà con l’indagine eccezionale riguardante gli antenati dell’Homo Sapiens. Mario Tozzi andrà infatti presso il sito archeologico di Atapuerca nel nord della Spagna dove cercherà di ricostruire la storia dei nostri progenitori. Si cercherà di rispondere anche ad un importante quesito: per quale motivo nonostante le tante diverse specie umane è rimasta soltanto la nostra? Il conduttore ci porterà a visitare anche la grotta di Chauvet in Francia, una sorta di cappella Sistina del passato. Si andrà inoltre in ad Altamura in Puglia nella grotta di Lamalunga che ospita il più antico Neanderthal d’Europa. Sapiens entrerà anche nella grotta Guattari al Circeo nel Lazio dove sono stati recentemente trovati dei resti di Neanderthal.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 13 novembre 2021 – alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.