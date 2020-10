Boom d’iscrizioni a Sanremo Giovani: è il numero più alto degli ultimi anni

Sanremo Giovani, record d’iscrizioni per la nuova edizione da tutta Italia

Nuovo record per Sanremo Giovani: le iscrizioni per la nuova edizione hanno ottenuto numeri da capogiro, segnando un forte incremento di iscrizioni e le domande provengono da ogni parte d’Italia, in particolare dal Sud. Sono 961 le domande arrivate al direttore artistico Amedeus e alla commissione musicale, numeri in aumento del 14% rispetto alla precedente edizione e in alto alla classifica vediamo la regione Lazio con 179 candidati. La maggior parte delle richieste è arrivata dal Sud. “A tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti a Sanremo Giovani va il mio grazie e il mio in bocca al lupo”, ha dichiarato il direttore artistico Amadeus. “Abbiamo raggiunto un vero e proprio record di iscrizioni, selezionare i brani più belli sarà un’impresa al tempo stesso difficile ma affascinante”.

La Commissione musicale ha già iniziato ad ascoltare i brani presentati e dovranno selezionare i primi 60 artisti che potranno partecipare alle audizioni che si terranno poi dal vivo a Roma il 19 e il 20 ottobre. A questi 60 si aggiunge di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro, il gruppo Watt. Al momento la maggior parte delle richieste proviene dal Sud (41,8%), poi dal Centro (27,9%) e infine dal Nord (26,8%).

