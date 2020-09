Il Festival di Sanremo 2021 sarà sicuramente un’edizione particolare. Non ci sono ancora certezze sulle date, visto che in ogni caso bisognerà fare i conti con il Coronavirus e garantire la sicurezza per tutti i partecipanti. Gli unici punti fermi al momento sono rappresentati dal fatto che al timone troveremo per il secondo anno consecutivo Amadeus, affiancato nuovamente da Fiorello. Un’accoppiata apprezzata da pubblico e critica nel corso dell’edizione 2020, l’ultimo grande evento prima del nefasto avvento del Covid.

Si riparte dunque da dove si era rimasti. In attesa di conoscere il cast dei cantanti, circolano diverse indiscrezioni sulle presenze femminili che affiancheranno Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston. Uno dei nomi caldi, secondo quanto riporta TvBlog, è quello di Chiara Ferragni. La presenza della moglie di Fedez all’interno della kermesse sarebbe sicuramente un colpo grosso, che attirerebbe la curiosità di molti, anche in ambito internazionale. Non è d’altronde la prima volta che la popolare influencer viene affiancata al festival della canzone italiana. Che sia la volta buona? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Altre candidate fortemente quotate per condurre Sanremo 2021 sono Paola Cortellesi e Alketa Vejsiu, già sul palco dell’Ariston lo scorso anno.

