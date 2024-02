Sanremo 2024, i titoli delle canzoni in gara al Festival

Quali sono i titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024 su Rai 1? La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del Festival con le rispettive canzoni è stata annunciata dal direttore artistico Amadeus a dicembre scorso. Anche quest’anno l’unica categoria in gara alla kermesse canora si chiamerà “Artisti” ma non c’è dubbio che quelli selezionati da Amadeus siano davvero dei Big. Il cast di Sanremo 2024 è spettacolare e trasversale. Vediamo insieme l’elenco completo dei cantanti (con i titoli delle rispettive canzoni) in gara al Festival di Sanremo 2024:

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Dargen D’Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa Mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Santi Francesi – L’Amore in bocca

Clara – Diamanti Grezzi

BNKR44 – Governo punk

Scaletta e programma

Abbiamo visto i titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024, ma qual è la scaletta (programma) della kermesse canora? Le cinque Serate sono così organizzate: