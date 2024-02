Sanremo 2024, gli ospiti del Festival nel corso delle cinque serate

Quali sono gli ospiti del Festival di Sanremo 2024 in onda dal 6 al 10 febbraio su Rai 1? Per la 74sima edizione Amadeus avrà al suo fianco cinque co-conduttori. Nell’ordine: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. Ma anche tanti ospiti del mondo della musica, cinema, sport e spettacolo. Ma vediamo insieme alcuni dei personaggi che saliranno sul palco del teatro Ariston:

Giovanni Allevi

Roberto Bolle

John Travolta

Russell Crowe

Il cast di Mare Fuori

Eros Ramazzotti

Gigliola Cinquetti

Federica Brignone

Sabrina Ferilli

Luca Argentero

Claudio Gioè

Leo Gassmann

Sulla Nave della Costa Crociere ormeggiata nel porto durante tutto il Festival di Sanremo 2024 vedremo come ospiti:

Tedua

Bob Sinclar

Bresh

Gigi D’Agostino

Sul palco di Piazza Colombo:

Lazza

Rosa Chemical

Paola e Chiara

Arisa

Tananai

Quante puntate

Abbiamo visto gli ospiti del Festival di Sanremo 2024, ma quante puntate (serate) sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 6 febbraio 2024; l’ultima sabato 10 febbraio 2024. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana: