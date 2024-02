Sanremo 2024, le parole della mamma di Giò Giò (Giovan Battista Cutolo), il musicista ucciso a Napoli

Stasera, martedì 6 febbraio 2024, sul palco del Festival di Sanremo è salita “la mamma di Giò Giò”, Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite. Ad annunciare la sua presenza era stato ieri Amadeus. La donna ha parlato al pubblico di suo figlio. Queste le sue parole:

IN AGGIORNAMENTO…

Streaming e tv

