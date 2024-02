Sanremo 2024, conduttori e conduttrici del Festival: ecco chi sono e quando li vedremo

Chi sono i conduttori e le conduttrici del Festival di Sanremo 2024? La 74esima edizione della kermesse è presentata per il quinto anno da Amadeus. Quest’anno il direttore artistico di Sanremo 2024 ha voluto al suo fianco tanti volti noti per le cinque serate, dal 6 al 10 febbraio, che andranno in onda su Rai 1. Ogni serata vedrà un conduttore o una conduttrice al fianco di Ama. Nella prima ci sarà Marco Mengoni, vincitore della passata edizione; alla seconda la grande cantante – in gara lo scorso anno – Giorgia; nella terza puntata la comica Teresa Mannino; nella quarta la grande Lorella Cuccarini; gran finale con Fiorello, amico di sempre e noto showman. Vediamo insieme (in forma schematica) quando vedremo le conduttrici del Festival di Sanremo 2024 sul palco:

Prima serata (6 febbraio): Marco Mengoni

Seconda serata (7 febbraio): Giorgia

Terza serata (8 febbraio): Teresa Mannino

Quarta serata (9 febbraio): Lorella Cuccarini

Finale (10 febbraio): Fiorello

Streaming e tv

Abbiamo visto le conduttrici del Festival di Sanremo 2024, ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2024 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.