Sanremo 2024, chi è la fidanzata di BigMama: la vita privata della cantante

Chi è la fidanzata di BigMama, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? La cantante è un simbolo del body positive e contro ogni diseguaglianza o generalizzazione. La rapper di Avellino è stata sul palco dell’Ariston già lo scorso anno, in coppia con Elodie, nella serata dei duetti. Sulla vita privata di BigMama, il cui vero nome è Marianna Mammone, sappiamo che è dichiaratamente bisessuale. “Se sono lesbica? No, bisessuale. E qui si capisce che la sessualità non è una scelta, perché sì, dopo quello che ho detto sembrerà strano, ma mi piacciono anche gli uomini”, ha raccontato la rapper.

Il nome d’arte che ha scelto è una sorta di storpiatura del suo cognome. Molto apprezzata dai giovani per i suoi testi e la sua voce, ha raccontato di essere stata vittima di bullismo a causa del suo peso, episodi che, come lei stessa ha raccontato, hanno destabilizzato la sua crescita e l’accettazione del suo corpo. La musica è diventata la sua difesa, ciò che gli ha permesso di diventare «così figa» come ha urlato dal palco del concerto del Primo Maggio a Roma.

Nel 2022 ha rilasciato un’intervista citando la sua fidanzata ma senza farne il nome. Sappiamo quindi che molto probabilmente ad oggi BigMama ha una fidanzata, ma non ne conosciamo l’identità. “Gli uomini mi fanno paura, perché tutte le cose brutte che mi sono capitate le ho subite da loro, sono stata anche toccata e palpata in metro, le donne al massimo ti insultano sui social. Se non ci fossero gli uomini potrei uscire anche nuda”; ha aggiunto la cantante in gara a Sanremo 2024.

“Mi ponevo problemi sulla mia sessualità quando ero piccola e abitavo in un paesino in provincia di Avellino. Ma appena mi sono trasferita a Milano per l’università, ho cominciato a vivere la mia vita senza paranoie”. BigMama ha poi sottolineato come ad oggi nel mondo dello spettacolo o dello sport sia più difficile per un uomo dichiararsi gay o bisessuali: “Purtroppo per gli uomini gay è più complicato. L’Italia non è ancora pronta, ci sono ancora troppi stereotipi legati alla mascolinità: per una parte del pubblico, spesso un cantante o un attore che fa coming out perde credibilità”.