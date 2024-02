Sanremo 2024, imprevisto per Angelina Mango: scivola sulle scale durante la finale

Piccolo incidente per Angelina Mango durante la finale del Festival di Sanremo 2024. La cantante, nel corso della sua esibizione de La noia, è scivolata mentre risaliva le scale che dalla platea conducono al palco del teatro Ariston. Angelina così è caduta, ma si è prontamente rialzata e ha completato senza problemi la canzone. Per fortuna solo un piccolo imprevisto, dato che non si è fatta nulla. Dopo l’esibizione l’artista si è scusata sorridendo per quanto accaduto.

Sul palco sono arrivati Amadeus e Fiorello per sapere se fosse tutto ok. Angelina li ha riassicurati e allora Fiorello ha scherzato dicendo che se fosse successo a loro non si sarebbero rialzati subito come se nulla fosse.