Sanremo 2023. Tra Palco e realtà: il documentario con Gianni Morandi su Rai 1. Anticipazioni e ospiti, Festival

Questa sera, lunedì 10 aprile 2023, alle ore 21.45, in prima serata su Rai 1 va in onda il docufilm Sanremo 2023: tra palco e realtà, che ripercorre con retroscena e immagini inedite il Festival di quest’anno condotto da Amadeus e vinto da Marco Mengoni. Vedremo per la prima volta le emozioni più segrete e inedite del Festival di Sanremo, quelle che si scatenano dietro le quinte dello spettacolo e che rimangono ignote al pubblico. A fare da narratore d’eccezione sarà Gianni Morandi, co-conduttore del Festival in tutte e cinque le serate. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di Sanremo 2023. Tra Palco e realtà.

Anticipazioni e ospiti

A fare da guida in questo backstage sarà un inviato “molto speciale”, che ha vissuto tante volte quelle stesse emozioni sulla sua pelle e ne sa cogliere ogni sfumatura: Gianni Morandi. Attraverso i suoi occhi si vedranno da vicinissimo le prove dello spettacolo, vivendo le emozioni dei cantanti in gara, svelando le loro fragilità e paure prima di salire sul palco più importante d’Italia. Le telecamere della Rai, inoltre, andranno a curiosare tra le quinte del Teatro Ariston per raccontare il grande lavoro di chi costruisce lo spettacolo ed entreranno nelle case e nelle emozioni degli italiani che guardano il Festival dal loro divano e, in particolare, raccontando il punto di vista entusiasta dei telespettatori più piccoli.

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo 2023. Tra palco e realtà in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – lunedì 10 aprile 2022 – alle ore 21,45 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.