Chi è Tom Morello, il chitarrista che suona con i Maneskin a Sanremo 2023

Chi è Tom Morello, il chitarrista che suona con i Maneskin nella terza serata del Festival di Sanremo 2023, il 9 febbraio? Si tratta di un artista di fama mondiale, che ha già collaborato con la band romana in Gossip, il loro ultimo brano, tratto dall’album Rush, già di grande successo a livello internazionale. Tom Morello è un’icona della musica rock degli anni Novanta.

Un eroe della chitarra, nato il 30 maggio 1964 a New York. Cresciuto a Libertyville, nell’Illinois, si trasferisce poi a Los Angeles, ed entra nel 1988 nei Lock Up e pubblica un primo album con la Geffen prima dello scioglimento del gruppo. Dopo aver conosciuto il cantante e rapper Zack de la Rocha, fonda quindi il gruppo destinato a farlo entrare nella leggenda del rock: i Rage Against the Machine.

Tom Morello ha raccontato come a un anno, quando la madre si trasferì a Libertyville, nell’Illinois, la sua presenza sconvolse un condominio. Infatti la madre, divorziata e con un figlio interrazziale, non era vista di buon occhio dalle famiglie del quartiere. Sarà per questo e per l’influenza della madre che Tom è da sempre impegnato politicamente facendo anche da colonna sonora a Occupy Wall Street.

Dopo l’addio di Zack nel 2000, nascono gli Audioslave, con Chris Cornell come cantante. Agli inizi degli anni duemila, Tom Morello ha fondato il movimento attivista Axis of Justice insieme al cantante Serj Tankian dei System of a Down. Nel 2008 insieme a Boots Riley, front man dei The Coup, ha avviato il progetto Street Sweeper Social Club. Da solista Tom Morello ha pubblicato The Atlas Underground. Recentemente ha collaborato con i Maneskin nel brano Gossip e sarà presente con loro sul palco del Festival di Sanremo 2023.

Tom Morello è famoso per il suo particolare stile con la chitarra, con la quale unisce riff rock, heavy metal e funk con sonorità hip hop. Un’altra caratteristica che lo rende inconfondibile è l’elevato uso di ritardi temporali, armonizzazioni, modulazioni, distorsioni e fenomeni di feedback che gli permettono di trasformare radicalmente il suono della sua chitarra.