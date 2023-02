Sanremo 2023, le pagelle degli abiti della seconda serata del Festival

SANREMO 2023 PAGELLE ABITI – Seconda serata, seconda tranche di cantanti e special guest pronti a solcare il palco dell’Ariston. Ieri il livello di moda era davvero altissimo (pure i brand internazionali guardano Sanremo!). Questa sera, secondo indiscrezioni, lo sarà ancora di più.

La kermesse musicale più famosa d’Italia, infatti, non è solo una gara canora, non genera solo hit per le radio nazionali, non è solo un modo per alimentare le community dei fan. È un vero e proprio show di stile, che strizza l’occhio alle griffe più richieste del momento. Da sempre, infatti, i direttori creativi e gli stilisti più famosi fanno a gara a vestire i cantanti sul palco, rispettando un equilibrio del tutto unico: la richiesta del talent (che spesso è complicatissima!) mixato alle tendenze di stagione (primavera-estate 2023), unito al parere dello stylist che spesso vede oltre la singola esibizione. Il risultato? L’armonia tra musica e moda. Quindi, mettetevi comodi e siate pronti, perché i look di questa sera sono davvero interessanti. E noi li giudicheremo, come sempre, con tutta la nostra passione.

LE PAGELLE

AMADEUS

Continuiamo a brillare. Sempre con Gai Mattiolo. Nulla di nuovo, ma sempre con stile. VOTO: 7 e mezzo

GIANNI MORANDI

Smoking con dettagli luccicanti by Giorgio Armani. Elegante, sorridente, unico. VOTO: 8

WILL

Look semplicissimo. Tutto bianco, firmato Emporio Armani. Minimal ma coerente con la sua personalità. VOTO: 8

MODÀ

Look retrò per tutta la band. Avrei osato un po’ di più. Soprattutto per il ritorno tanto atteso all’Ariston. VOTO: 6 e mezzo

FRANCESCO ARCA

Elegantissimo, in smoking doppiopetto di velluto. Ottima scelta. VOTO: 8/9

FRANCESCA FAGNANI – primo look

In Giorgio Armani Privé (haute couture!), elegante e raffinata. Prova superata. VOTO: 8

SETHU

Abito tagliuzzato e ricomposto da ganci di metallo. Portato a petto nudo. Taglio alla Fantaghirò. Surreale. VOTO: 5

MASSIMO RANIERI

Perché scegliere una giacca cangiante? Con camicia nera poi… VOTO: 5

AL BANO

Con immancabile foulard e cappello Borsalino. Iconico, sempre e comunque. VOTO: 7

ARTICOLO 31

Questa sera il bianco va per la maggiore. Tutto firmato Iceberg. Color-block, per non sbagliare. VOTO: 6/7

LAZZA

Total look streetwear completamente ricamato con cristalli. Non è da Ariston se non brilla, giusto? VOTO: 7

GIORGIA

Super young, spirito libero, bellissima. Vestita di blu(es) come la sua voce. Che bel ritorno! VOTO: 9

FRANCESCA FAGNANI – secondo look

Sempre più sexy. E irriverente. Bellissimo il top brillante. Firmato Giorgio Armani Privé. VOTO: 8

COLAPESCE DIMARTINO

Look da bravi ragazzi. Abito con camicia alla coreana. Forse un po’ troppo semplici. VOTO: 7

SHARI

Abito a tubino in fantasia animalier. Troppo, troppo stretto. VOTO: 5

FEDEZ

Bella la giacca in pelle firmata Prada. Look cattivissimo. VOTO: 7 e mezzo

MADAME

Anche lei in bianco. Maxi giacca e stivali cuissard by Off-White. Glamorous. VOTO: 9

LEVANTE

Tutina a body, di pelle lavorata. Calze a rete e tacchi altissimi. Bella. VOTO 8

AMADEUS – secondo look

Se non bastano le paillettes, puntiamo all’oro barocco e sontuoso. Sempre Gai Mattiolo. Sempre eccessivo. VOTO: 6

TANANAI

Back to the 70’s. Con un tuxedo da urlo e vita dei pantaloni altissima. Tutto Gucci. VOTO: 8 e mezzo

ROSA CHEMICAL

Un po’ Edward Mani di Forbici, un po’ Achille Lauro, ma nulla di nuovo. Occasione sprecata. VOTO: 5

FRANCESCA FAGNANI – terzo look

Prova superata: eleganza, ironia e determinazione. Anche questo look è Giorgio Armani Privé. VOTO: 8/9

LDA

Blu elettrico e ricami luccicanti. Il fit dell’abito è oversize. Nulla di esagerato. Senza lode. VOTO: 7

PAOLA E CHIARA

Troppe paillettes. Troppo luccichio. Ma cosa hanno in faccia? Rimandate. VOTO: 5