Sanremo 2023, l’intervista di Francesca Fagnani ad Amadeus e Gianni Morandi

Sanremo 2023, Francesca Fagnani intervista Amadeus e Gianni Morandi

Co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, Francesca Fagnani ha proposto nel corso della kermesse musicale un’intervista in pieno stile “Belve” ad Amadeus e Gianni Morandi.

Ecco quali sono stati le domande che la giornalista e presentatrice ha fatto ai suoi interlocutori, ovvero il direttore artistico e padrone di casa dell’Ariston Amadeus e il co-conduttore Gianni Morandi.

Domanda a Gianni Morandi: Lei non mangia mai prima dei concerti. Una volta fa uno strappo alla regola. Si ricorda che cosa è successo?

Risposta: Mi sono sentito male, una cosa imbarazzante. Un dolore allo stomaco incredibile, ero tutto vestito di bianco. Ho mandato avanti lo spettacolo, mi sono dovuto far prestare i pantaloni dal batterista che è rimasto in mutande.

Perché piace così tanto alle donne?

Non lo so, piaccio a lei? “Moltissimo”.

Domanda ad Amadeus: “Mi dice passato remoto di accedere e chi ha scritto la poesia San Martino?”.

Risposta: Accedetti.

STREAMING E TV

