A che ora finisce la terza serata del Festival di Sanremo 2023: l’orario su Rai 1

A che ora finisce la terza serata del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, 9 febbraio, su Rai 1? La terza serata della kermesse canora, condotta ancora una volta da Amadeus, finirà intorno all’1.30, secondo quanto si può leggere nei listini di Rai Pubblicità. Nel corso della serata vedremo i vari cantanti in gara sul palco e tanti ospiti esibirsi al fianco del conduttore e direttore artistico accompagnato da Gianni Morandi e una grande co-conduttrice. Questa sera infatti tutti e 28 i Big in gara si esibiranno per la prima volta insieme, per cui sarà una serata a dir poco lunga e impegnativa.

Lo scorso anno la serata del giovedì finì all’1.46. Quest’anno ci sono ancor più cantanti per cui è probabile che l’orario sarà più o meno lo stesso. D’altronde Amadeus lo ha detto e in questi giorni faremo le ore piccole in compagnia di tanta buona musica. Il bello della diretta, eventuali imprevisti o ritardi rispetto alla scaletta potrebbero portare a una riduzione o allungamento delle serate.

Cantanti

La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del Festival di Sanremo 2023 è stata annunciata dal direttore artistico Amadeus a dicembre scorso, in occasione della serata finale di Sanremo Giovani. Anche quest’anno l’unica categoria in gara al Festival si chiamerà “Artisti” ma non c’è dubbio che quelli selezionati da Amadeus siano davvero dei Big. Il cast di Sanremo 2023 è spettacolare e trasversale. Vediamo insieme l’elenco completo dei cantanti (con le rispettive canzoni) in gara al Festival di Sanremo 2023:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Articolo 31 – Un bel viaggio

Ariete – Mare di guai

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

gIANMARIA – Mostro

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora finisce la terza serata del Festival di Sanremo 2023, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2. Su Rai Italia per i residenti all’estero.