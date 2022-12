Sanremo 2023, a che ora Amadeus annuncia i Big in gara: l’orario su Rai 1

A che ora Amadeus annuncia i nomi dei cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2023? Ve lo diciamo subito: l’appuntamento è per oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 13.30, nel corso dell’edizione del Tg1. Si conferma e si rinnova dunque il legame tra il conduttore del Festival e il telegiornale. L’edizione è quella dell’ora di pranzo, le 13.30, visto che quella serale va in onda in forma ridotta alle 19.30 per lasciare poi spazio alle partite dei Mondiali di Qatar 2022. C’è grande attesa per scoprire l’elenco dei Big in gara a Sanremo 2023. A questi andranno poi aggiunti i vincitori di Sanremo Giovani, che vedremo come lo scorso anno sul palco dell’Ariston.

“Questo è il mio concetto: quello che rimane è la canzone, io devo partire dalla canzone. Rimane per sempre e la storia ci insegna questo, le canzoni portano al successo gli artisti. In passato l’interesse per le canzoni del Festival sfumava dopo poche settimane, oggi invece vengono richieste anche dopo 8-9 mesi. Il mio lavoro si basa sulla realtà discografica, il punto di partenza devono sempre essere i brani non i nomi dei cantanti”, ha spiegato Amadeus.

“Ringrazio Rai 1, ma ringrazio anche la discografia, probabilmente capiscono che io ci metto tanta dedizione e scelgo con tanta onestà, perché scelgo pensando a cosa possa piacere al pubblico e partendo dai giovani, quindi trovo tanta collaborazione e fiducia. Ho sempre sognato di diventare presentatore e di condurre Sanremo, ma dato che non c’è una scuola per diventare presentatore sono partito dalla radio, passione che ho iniziato a coltivare fin dall’età di 16 anni”, ha aggiunto Amadeus.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora Amadeus annuncia la lista dei cantanti Big in gara a Sanremo 2023, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento oggi, 4 dicembre 2022, alle ore 13.30 su Rai 1, nel corso del Tg1. Potete anche collegarvi in streaming su RaiPlay e selezionare la diretta del primo canale.