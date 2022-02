Sanremo 2022, il regolamento della prima serata: chi vota e come, giurie, cantanti

Qual è il regolamento e il programma della prima serata del Festival di Sanremo 2022 in onda oggi, martedì 1 febbraio 2022? La 72esima edizione del Festival della canzone italiana ha ufficialmente inizio. Alla conduzione e alla direzione artistica, per il terzo anno consecutivo, troviamo Amadeus. Tante le novità del regolamento di Sanremo 2022, a cominciare dal fatto che non ci sarà la gara delle Nuove Proposte. I 25 Big in gara infatti si esibiranno in un’unica categoria, e non ci saranno eliminazioni. Ai 22 Big inizialmente annunciati da Amadeus si sono aggiunti i tre saliti sul podio a Sanremo Giovani, per un totale quindi di 25 brani in gara.

Altra importante novità riguarda le giurie. Non solo scompare la giuria dell’orchestra, ma cresce la Demoscopica (denominata 1000) e si articola quella della Sala Stampa, che diventa l’unica a votare nelle prime due serate, prendendo così il posto della Demoscopica. Non solo, ma la giuria dei Giornalisti nelle prime due serate si esprime separatamente per categoria, venendo così suddivisa in Carta Stampata, Radio-Tv e Web: ciascuna dunque diventa ‘responsabile’ di un proprio voto, che diventa così ‘palese’. Acquista più forza il Televoto. Ma chi vota e come nella prima serata del Festival di Sanremo 2022 del 1 febbraio? Ecco il regolamento ufficiale di stasera.

Regolamento e chi vota

Nella prima serata di Sanremo 2022 di martedì 1 febbraio vengono fatte ascoltare le prime 12 (o 13) canzoni in gara delle 25 totali. Nelle prime due serate votano esclusivamente i giornalisti accreditati al Festival. Quest’anno la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è divisa per l’occasione in tre componenti di voto, ognuna delle quali esprimerà la propria votazione in maniera indipendente:

giuria della carta stampata e tv , con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata

, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata giuria delle radio , con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata

, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata giuria del web, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata

Il risultato complessivo determinerà una classifica delle 12 o 13 canzoni eseguite in ciascuna serata. Al termine della seconda serata verrà stilata una classifica generale congiunta di tutte le 25 canzoni in gara.

Le giurie

Abbiamo visto il regolamento della prima serata di Sanremo 2022, ma quali sono le giurie del Festival? In tutto tre. Demoscopica 1000 (nuova denominazione della già nota demoscopica che sale a mille componenti, che viene selezionata con criteri specifici e che attraverso un’applicazione dedicata); Pubblico a casa tramite Televoto; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, composta dai giornalisti accreditati: come anticipato, nelle prime due serate saranno gli unici a votare, distinti nelle loro diverse componenti, mentre nella Quarta serata e nella finale il loro voto sarà considerato nel complesso, senza suddivisioni interne.