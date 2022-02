Sanremo 2022, i cantanti esclusi dal Festival: chi sono

Chi sono i cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2022? Come ogni anno, gioco forza, molti artisti non sono stati scelti e non parteciperanno alla 72esima edizione della kermesse. Il conduttore e direttore artistico è per il terzo anno consecutivo Amadeus, che ha ascoltato centinaia di brani prima di selezionare i 22 Big in gara, ai quali si aggiungono i tre vincitori di Sanremo Giovani. Novità del regolamento di Sanremo 2022 è infatti l’assenza della categoria Nuove Proposte, mentre tutti e 25 i cantanti in gara faranno parte di un’unica categoria e si sfideranno per la vittoria finale. Un appuntamento dunque da non perdere. Ma vediamo insieme alcuni nomi dei cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2022.

In primis gli immancabili Jalisse, vincitori nel 1997 con Fiumi di parole, che hanno denunciato: “Sono 25 anni che veniamo esclusi. La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni”. Secondo indiscrezioni emerse dopo la presentazione ufficiale da parte di Amadeus dei 25 cantanti in gara a Sanremo 2022, tra gli esclusi ci sarebbero Marco Masini, Bobby Solo, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Tecla con Alfa, Povia, Anna Tatangelo, Mr Rain, Bianca Atzei, Arisa, Cosmo, The Supreme. Nomi nomi della musica italiana che avrebbero presentato un brano per il Festival ma che non sono riusciti a convincere la commissione selezionatrice capitanata da Amadeus.

Polemiche per la scelta del cast di Sanremo 2022 sono state mosse anche da Francesco Monte, già tronista a Uomini e Donne, e che da qualche tempo ha intrapreso la carriera di cantante. Il bel pugliese si è detto dispiaciuto per la decisione di Amadeus, lamentando pubblicamente sui social la presenza al Festival della canzone italiana di un’artista spagnola, Ana Mena. Tra i grandi esclusi ci sarebbe anche Ron.

Niente da fare neppure per due vincitori di Sanremo Giovani, Gaudiano e Leo Gassmann. All’ultimo minuto sarebbero stati esclusi ancheGiovanni Caccamo e Il Tre, presenti invece in una lista pubblicata da Chi. Non saliranno sul palco dell’Ariston Pierdavide Carone, Marcella Bella, Dolcenera, Mietta, Patty Pravo. Tra e band non ce l’hanno fatta Boomdabash, Orchestraccia e The Kolors.