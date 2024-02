Chi è la nuova fidanzata di Sangiovanni? Il gossip sul cantante di Sanremo 2024

Chi è la nuova fidanzata di Sangiovanni? Visto l’addio a Giulia Stabile in tanti se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: il cantante è molto riservato e non abbiamo certezze assolute. Di recente però l’esperto di gossip Amedeo Venza ha diffuso alcuni scatti legati al cantante e alla sua nuova fiamma. “Si chiama Alessia la ragazza che Sangiovanni starebbe frequentando – ha scritto l’esperto di gossip -. Qui alcune foto recenti e non dove combaciano tante cose, dal bracciale (indossato da lui in un video di radio Italia) e da lei durante un pranzo! Poi ancora insieme nello stesso tavolo ad una cena e due giorni fa nella stessa discoteca!”.

Le foto postate a corredo della segnalazione confermano in effetti ogni indizio. Alessia e Sangiovanni sembra dunque siano una coppia, ma avrebbero deciso di non ufficializzare ancora la loro relazione; c’entra forse ciò che è stato con Giulia Stabile? O più semplicemente la voglia di vivere questa nuova storia lontana dai riflettori?

L’addio a Giulia Stabile

Sangiovanni e l’ex fidanzata Giulia Stabile si sono lasciati (probabilmente nel mese di giugno 2023). In una recente intervista a Vanity Fair, il cantante ha parlato per la prima volta della fine della sua relazione con la ballerina. Il cantante non ha perso occasione per raccontare che, nell’ultimo anno della sua vita, ha viaggiato per il mondo e si è dedicato alla musica.

A proposito della rottura con Giulia, il cantante ha spiegato: “Scrivere per me è il mezzo migliore per raccontare certe cose. Io faccio musica, perché dovrei spiegare un qualcosa, come la fine di una relazione, attraverso un post su un social media? Le cose più importanti le metto dentro una canzone”.

Ora il Festival di Sanremo 2024 con il brano “Finiscimi” che Sangiovanni ha dedicato a Giulia Stabile: “Racconta del mio ultimo addio alla persona che ho amato ma è anche un invito alla mia generazione a cambiare e a crescere – ha detto -. È una canzone più dolce che triste. È un pezzo nato a maggio e non pensavo di portarlo a Sanremo, ma torno al Festival per il piacere di presentarlo e poterlo cantare. Quando finisce una storia credo che il sentimento più forte e doloroso che rimane sia la nostalgia. Per questo invito l’altra persona a ‘finirmi’, in modo da annullare questa nostalgia”.