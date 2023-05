Chi è Tania Bambaci, la fidanzata di Samuel Peron, moglie, compagna, figli

Chi è Tania Bambaci, la fidanzata di Samuel Peron ospite di Oggi è un altro giorno? Il ballerino è uno degli affetti stabili della trasmissione di Serena Bortone. Tania, classe 1990, è nata a Messina ed è una modella e un’attrice. Dal 2013 fa coppia con Samuel Peron, maestro di danza nel talent show Rai, Ballando con le Stelle. Ha una laurea in Lingue e Culture Moderne e un master in Sceneggiatura e Produzione Audiovisiva.

Nel 2008 come modella Tania Bambaci ha vinto il concorso Una ragazza per il cinema. Appena due anni dopo, inoltre, ha avuto l’onore di partecipare al prestigioso concorso Miss Italia. Così la fidanzata di Samuel Peron ha avuto modo di partecipare a Miss Mondo, posizionandosi fra le prime 15 finaliste. Da sempre appassionata anche di cinema e recitazione, ha cominciato ad avvicinarsi al mondo delle fiction entrando a far parte del cast di serie del calibro di Squadra Antimafia, Maltese – Il romanzo del Commissario e Il cacciatore. Per quanto riguarda il grande schermo, invece, l’abbiamo vista in pellicole come Midway – Tra la vita e la morte, The Perfect Husband ma anche Picciridda – Con i piedi nella sabbia. Più di recente ha inoltre recitato ne L’altra luna, film girato e ambientato nella Sarajevo di oggi.

Nel 2020 la coppia ha vissuto un momento di crisi: “Stavamo per lasciarci ma il desiderio di restare insieme è stato più forte, così ci siamo ritrovati. È servito del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e ora ci amiamo più di prima”, ha raccontato il ballerino. Sul loro incontro Tania aveva invece detto: “Lui ha avuto un colpo di fulmine mentre io l’ho fatto aspettare sei mesi per un caffè. Nel 2019 c’è stata un po’ di burrasca. Lui ha lavorato molto e l’ho sentito proprio distante, ma non fisicamente. Poi, però, abbiamo risolto”. I due oggi vivono a Venetico insieme al figlio Leonardo, nato il 21 giugno 2022.