Chi è Salmo, ospite di Shari a Sanremo 2023 (Duetti, Cover)

Chi è Salmo, il rapper ospite di Shari nella serata dei Duetti (Cover) del Festival di Sanremo 2023? Si tratta di uno dei cantanti più in voga, soprattutto tra i giovani. Salmo inoltre sarà protagonista di questo Festival anche sul palco galleggiante della Cost Smeralda presente al largo di Sanremo. In particolare sarà sul palco sul mare di Sanremo durante la prima e l’ultima serata, la finale, del Festival, il 7 e 11 febbraio 2023.

Classe 1984, è nato a Olbia il 29 giugno. Il suo vero nome è Maurizio Pisciottu. Il suo primo album è del 2011, dal titolo The Island Chainsaw Massacre. Il disco ottiene un ottimo riscontro di pubblico, soprattutto sulla scena rap. Nel 2012 esce il suo secondo album, Death USB, e nello stesso anno l’artista si aggiudica un premio agli MTV Hip Hop Award nella categoria Best Crossover. L’anno dopo dà alle stampe Midnite, che debutta al primo posto nella classifica italiana degli album.

Salmo in pochi anni concretizza la sua carriera. Nel 2014 lancia un nuovo album, Tanta Roba, più un disco live, S.A.L.M.O. Documentary. Nel 2016 torna con Hellvisback, altro grande successo commerciale. Nel 2017 debutta come attore nel cortometraggio Nuraghes S’arena di Mauro Aragoni, quindi torna al lavoro per il quinto album, uscito il 9 novembre del 2018: si tratta di Playlist, il disco della definitiva consacrazione. Nel 2021 l’ultimo album di Salmo, Flop. Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzato da tanti anni con Greta Menardo, di quattordici anni più giovane di lui. Greta è tra l’altro campionessa di kitesurf, specializzata nel freestyle. Su Instagram l’artista è seguito da oltre 2,5 milioni di follower.