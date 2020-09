RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 streaming e diretta tv: dove vedere il concerto

Questa sera, mercoledì 9 settembre 2020, alle ore 20,35 all’Arena di Verona va in scena RTL 102.5 Power Hits Estate, il grande appuntamento con la musica live che decreterà il tormentone del 2020. L’evento sarà presentato da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Mara Maionchi. Tra le special guest ci sarà anche Andrea Bocelli. Dove vedere RTL 102.5 Power Hits Estate in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 736 di Sky), e per la prima volta sul canale satellitare Sky Uno e in chiaro (gratis) su TV8 e sul sito www.rtl.it. Tutto lo spettacolo si svolgerà in un’Arena completamente vuota e senza pubblico per rispetto delle misure anti-Covid. Il concerto inizierà alle ore 20,35 di oggi, 9 settembre 2020.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2020: streaming live

Il concerto sarà visibile anche in live streaming sulla piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo che permette di seguire i programmi in onda su Sky tramite pc, tablet e smartphone. Inoltre sarà visibile anche su NOW TV. Ma non finisce qui: RTL 102.5 Power Hits Estate andrà in onda in streaming anche sul sito della radio rtl.it e via radio.

Classifica e premi

Come ogni anno la classifica è stata stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che hanno espresso la propria preferenza tramite il sito rtl.it. Stasera in tv verrà proclamato il tormentone dell’estate 2020 ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020, durante un grande evento dal vivo, in diretta in radiovisione su RTL 102.5, dall’Arena di Verona (senza pubblico). Durante la serata, oltre al premio principale, verranno assegnati, direttamente dalle associazioni Fimi, Pmi e SIAE, i seguenti riconoscimenti:

il premio singolo italiano più venduto nel periodo giugno-luglio-agosto (dati gfk).

il premio al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo giugno-luglio-agosto.

il premio al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 22 giugno al 28 agosto 2020 – per i quali è stato compilato online il nuovo programma musicale di SIAE attraverso mioBorderò.

il premio all’album più venduto nel periodo agosto 2019 – agosto 2020.

