Rosy Abate 2, dove vedere in diretta tv e in streaming la fiction con Giulia Michelini

ROSY ABATE 2 STREAMING – La regina di Palermo è tornata. Da mercoledì 18 settembre 2019 vanno in onda infatti su Canale 5 i nuovi episodi della seconda stagione di Rosy Abate 2. Per tutti i fan dunque l’attesa è finita: Giulia Michelini e gli altri personaggi della fiction tornano in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset in prima serata dalle 21.25.

In tutto cinque puntate, con il secondo appuntamento previsto già per venerdì 20 settembre. Dopo il grande successo della prima stagione, Canale 5 ha deciso di riproporre la serie Rosy Abate.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2, dalla trama al cast allo streaming

Come era finita la prima stagione? Rosy era finita in manette per il tentato omicidio della sorellastra e madre adottiva di suo figlio, Regina Mainetti. La protagonista, prima vi vedersi portare via il piccolo, giurava che nulla li avrebbe mai divisi.

La nuova stagione si apre con la scarcerazione della protagonista di Rosy Abate 2. Il suo obiettivo è riprendersi Leonardo ad ogni costo, che nel frattempo è cresciuto in una casa famiglia a Napoli ma è irrintracciabile.

La trama completa di Rosy Abate 2

Intanto Regina è disposta a tutto pur di vendicarsi. Tornata alla realtà di tutti i giorni, si rende conto che Leonardo nel frattempo è diventato un adolescente piuttosto problematico, come se si stesse svegliando in lui il sangue da criminale che è proprio degli Abbate.

L’obiettivo della Regina di Palermo è quello di fare in modo che il ragazzo possa salvarsi prima di intraprendere cattive strade. Ma come fare per seguire in diretta tv o in streaming la serie Rosy Abate 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Rosy Abate 2 streaming, dove vedere la fiction in tv

La seconda stagione di Rosy Abate va in onda su Canale 5 in prima serata a partire da mercoledì 18 settembre 2019. Canale 5 è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 505. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovarlo al tasto 105.

Volete seguire la fiction con Giulia Michelini in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet? Tranquilli, potete farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuita dell’utente tutti i contenuti di Mediaset. Tutto quello che dovete fare è accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Se siete impegnati e non potete seguire in tv la fiction Rosy Abate 2, potete recuperarla anche dopo la messa in onda tramite la funzione on demand di Mediaset Play.

Dove vedere Canale 5 in streaming