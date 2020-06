Rosy Abate 2, anticipazioni trama e cast della prima puntata | 28 giugno

Torna questa sera, domenica 28 giugno 2020, Rosy Abate 2, la fiction di Canale 5 che vede protagonista Giulia Michelini nei panni della Regina di Palermo. Dopo i grandi risultati in termini di share, Mediaset è pronta a riproporre al suo pubblico le cinque puntate di questa seconda stagione della appassionante serie spin-off di Squadra Antimafia. Domenica prossima, 5 luglio, ci sarà poi il secondo appuntamento. Ma di cosa parla Rosy Abate 2? Qual è la trama? Di seguito le anticipazioni della prima puntata, su Canale 5 in prima serata dalle 21.25 domenica 28 giugno 2020.

Rosy Abate 2: trama, cast e streaming della serie in replica su Canale 5

Rosy Abate 2 anticipazioni prima puntata: la trama del primo episodio

Al termine della prima stagione la protagonista di questo spin-off di Squadra Antimafia era stata arrestata per il tentato omicidio di Regina Mainetti, la madre adottiva di Leonardo, suo figlio.

La nuova stagione si apre con la scarcerazione del personaggio interpretato da Giulia Michelini. Adesso la donna vuole dare di tutto per recuperare il rapporto con Leonardo, che nel frattempo è finito in una casa-famiglia a Napoli e da tempo è irrintracciabile.

Il ragazzo intanto è diventato un adolescente piuttosto violento, e Rosy vuole fare in modo che non prenda brutte strade. Nella prima puntata vediamo come Leonardo stia cedendo alle lusinghe del crimine, oltre ad essere in cerca d’amore.

Leo ha salvato una ragazza, Nina Costello. Il padre di lei è un uomo d’affari i cui interessi si legano a quelli della camorra. L’uomo vorrebbe portare dalla sua parte il giovane Leonardo. A Rosy spetterà il compito, dopo sei anni di carcere, di riportarlo sulla retta via.

Il cast

Chi fa parte del cast di Rosy Abate 2? Nella seconda stagione della serie ritroviamo, naturalmente, la protagonista Giulia Michelini, mentre ad interpretare suo figlio Leonardo Abate è Vittorio Megazzù, giovane attore su cui ci sono grandi aspettative.

Per il resto ci sono Mario Sgueglia nel ruolo di Luca Bonaccorso, Davide Devenuto in quello di Costello, Paola Michelini nei panni di Regina Mainetti e Maria Vera Ratti in quelli di Nina. Bruno Torrisi è invece il questore Licata, Daniela Virgilio interpreta Nadia e Gianluca Di Gennaro veste il ruolo di Diego.

Vincenzo De Michele è Maometto e Giovanni Amura è Ciro. Chiudono il cast, infine, Claudio Gioè nel ruolo di Ivan di Meo e Giordano De Plano in quello di Pietrangeli.

Appuntamento dunque stasera 28 giugno 2020 con la prima puntata di Rosy Abate 2 su Canale 5 dalle 21.25.

