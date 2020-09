Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman, la coppia di Ballando con le Stelle 2020

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman sono una delle coppie di Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci in onda dal 19 settembre 2020 su Rai 1 in cui 13 coppie si sfidano a colpi di danza. Ma chi sono Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Chi è Rosalinda Celentano

Rosalinda Celentano è la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Nata a Roma il 15 luglio 1968, nel 1990 ha tentato la carriera di cantante, col solo nome Rosalinda, partecipando con la canzone L’età dell’oro al Festival di Sanremo, dove ha raggiunto la finale nella sezione Giovani. Nel 1991 ha vinto quella che è stata l’ultima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar con la canzone Quanti treni, tratta dal suo unico album Rosalinda.

Nel 1994 ha condotto per il network Supersix il programma VideoOne con DJ Roberto Onofri, per 150 puntate. Successivamente si dedica soprattutto alla recitazione, diretta al cinema da registi come Pino Quartullo, Giuseppe Bertolucci, Wilma Labate e Renato De Maria. Nel 2002 vince il Globo d’oro come miglior attrice esordiente, per il film Paz!, di Renato De Maria.

Nel novembre 2002 è madrina e presentatrice della prima edizione del Premio Etruria Cinema, interamente dedicato al cinema realizzato dalle donne. Nel 2004 Mel Gibson le affida il ruolo di Satana nel film La passione di Cristo; per questa interpretazione viene premiata al Global Festival Film di Ischia e ottiene una candidatura ai Nastri d’argento 2005 come miglior attrice non protagonista.

Negli anni seguenti alterna cinema, fiction televisiva e teatro. Nel 2008 Rosalinda Celentano è nel cast di Cash, viaggio di una banconota, docu-fiction ideata da Giorgio John Squarcia e Francesca Fogar. Nel 2010 è in tournée con l’opera teatrale Le quattro sorelle accanto a Lisa Gastoni. Appassionata di pittura e scultura, ha realizzato alcune opere d’arte. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è dichiaratamente omosessuale. Dal 2010 al 2014 ha avuto una relazione con l’attrice Simona Borioni; in passato avrebbe avuto un flirt con Monica Bellucci.

Rosalinda Celntano inizialmente avrebbe dovuto ballare a Ballando con le stelle 2020 in coppia con Samuel Peron, ma è risultato positivo al Covid e quindi è al momento in stand-by. Nel frattempo, al fianco di Rosalinda Celentano scende in pista un volto già noto agli appassionati del programma, la bravissima ballerina danese Tinna Hoffman. La Hoffman, infatti, in passato ha partecipato in coppia con Sean Kanan e Stefano Pantano. Sarà una coppia, dunque, per la prima volta nella storia di Ballando con le stelle, composta di sole donne.

Chi è Tinna Hoffmann

Classe 1983, Tinna è una ballerina danese, conosciuta dal pubblico italiano per essere nel cast di Ballando con le stelle 2020. La sua prima esperienza nel cast del programma di Milly Carlucci arriva nel 2006, in coppia con l’attore di Beautiful Sean Kanan, nel 2006: tona in pista con l’ex schermidore Stefano Pantano nel 2010. Appassionata di danza sin da piccola, partecipa alla sua prima gara di ballo a otto anni. Si è classificata al terzo posto, a quattordici, al campionato danese nella categoria junior. Tre anni dopo ha iniziato a competere in gare in Germania ed Inghilterra.

Trascurata l’iniziale carriera di modella e una volta ottenuta la maturità scientifica, Tinna Hoffmann si è trasferita in Italia, Paese in cui ha fatto coppia – sulla scena e nella vita – con il ballerino Fabio Modica. In Italia Hoffman ed il suo partner hanno raggiunto, come professionisti, nella stagione 2008-2009, la semifinale nelle gare Rising Star Uk e International e si sono laureati vice-campioni italiani di South America Show Dance. Nel 2009 hanno partecipato alle finali dei campionati mondiali di danza.

Streaming e tv

Dove vedere Ballando con le Stelle 2020 in tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre) alle ore 20,35. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

