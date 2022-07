Room: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 3 luglio 2022, va in onda Room, un film drammatico diretto da Lenny Abrahamson e con protagonista Brie Larson prima che diventasse Captain Marvel. La storia è tratta dal romanzo Stanza, letto, armadio, specchio uscito nel 2010, mentre il film è del 2015. L’attrice protagonista ha vinto un Oscar per la sua interpretazione. Di seguito vediamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Room. Il protagonista è Jack, un bambino di 5 anni molto vivace e curioso che vuole molto bene a sua madre, Joy, che chiama semplicemente Ma’. La donna cerca di non fargli mancare niente, anche se è un po’ difficile date le loro condizioni. Jack non è un bambino come tutti gli altri perché, come lei, è prigioniero. Non può lasciare la loro stanza per nessun motivo salva qualche eccezione data dall’emergenza. Joy è stata rapita anni prima e violentata dall’uomo che tiene entrambi prigionieri. Da quell’abuso è nato Jack, che non ha mai visto il mondo esterno. Il bambino è curioso e la sua continua insistenza per il mondo esterno mette Joy davanti a una scelta: devono scappare.

Room: il cast del film

Come già anticipato, la protagonista del film è Brie Larson che interpreta Joy, detta anche semplicemente Ma. Di seguito vediamo attori e personaggi che compongono il cast di Room:

Brie Larson: Joy ‘Ma’ Newsome

Jacob Tremblay: Jack Newsome

Joan Allen: Nancy Newsome

Tom McCamus: Leo

William H. Macy: Robert Newsome

Sean Bridgers: Old Nick

Wendy Crewson: conduttrice talk show

Amanda Brugel: agente Parker

Joe Pingue: agente Grabowski

Megan Park: Laura

Cas Anvar: dott. Mittal

Streaming e TV

Dove vedere Room in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata domenica 3 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.