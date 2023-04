Rocco Schiavone 5: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della serie tv con Marco Giallini su Rai 2? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 5 aprile 2023; la quarta e ultima mercoledì 26 aprile 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 5 aprile 2023

Seconda puntata: mercoledì 12 aprile 2023

Terza puntata: mercoledì 19 aprile 2023

Quarta puntata: mercoledì 26 aprile 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Rocco Schiavone 5? Ogni episodio della serie tv con Marco Giallini avrà una durata di circa 100 minuti. La messa in onda (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi dalle ore 21,20 alle ore 23,15.

Dove è stata girata la fiction? Anche questa stagione è stata girata tra Roma (per quanto riguarda gli interni) e la Val d’Aosta (per le scene in esterna). In particolare, tra le location ci sono il centro storico di Aosta e la a Biblioteca regionale, la Skyway Monte Bianco, la stazione di sci di Pila e Chamonix.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Rocco Schiavone 5, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirla (o rivederla) in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.