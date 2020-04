Robinson Crusoe: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 25 aprile 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Robinson Crusoe, film d’animazione del 2016 per la regia di Vincent Kesteloot e Ben Stassen.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Robinson Crusoe film: trama

Mac è un pappagallo che vive su di un’isola assieme ai suoi amici animali: Kiki il martin pescatore, Rosie il tapiro, Mal la capra, Carmello il camaleonte, Epi l’echidna e Pango il pangolino. Un giorno una nave affonda davanti alla loro isola e l’unico superstite è Robinson Crusoe, assieme al suo cane Aynsley, con cui faranno subito amicizia.

Robinson Crusoe film: cast

Trattandosi di un film di animazione, il cast è quello dei doppiatori. Ecco quelli originali:

Matthias Schweighöfer – Robinson Crusoe

– Robinson Crusoe David Howard – Mac – Martedì

– Mac – Martedì Laila Berzins – Rosie

– Rosie Joey Camen – Scrubby

– Scrubby Jeff Doucette – Pango

– Pango Aylin Tezel – Epi

– Epi Marieve Herington – Kiki

– Kiki Jeff Doucette – Mal

E quelli italiani:

Davide Perino – Robinson Crusoe

– Robinson Crusoe Nanni Baldini – Mac – Martedì

– Mac – Martedì Tiziana Avarista – Rosie

– Rosie Carlo Valli – Scrubby

– Scrubby Paolo Buglioni – Carmello

– Carmello Luigi Ferraro – Pango

– Pango Monica Ward – Epi

– Epi Valentina Favazza – Kiki

– Kiki Vladimiro Conti – Mal

– Mal Cristiana Lionello – May

– May Roberto Draghetti – Capitano

– Capitano Alessandro Messina – Marinaio

Robinson Crusoe film: trailer

Ecco il trailer del film:

Robinson Crusoe film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Robinson Crusoe in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 25 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

