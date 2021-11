Roberto Lipari, chi è il nuovo conduttore di Striscia la Notizia 2021

Chi è Roberto Lipari, il nuovo conduttore di Striscia la Notizia 2021? Si tratta di un giovane e promettente attore e comico, già conosciuto dal pubblico del tg satirico di Canale 5 in quanto inviato della trasmissione. Per lui da stasera, 3 novembre, il grande debutto dietro allo storico bancone, in coppia con un altro comico siciliano, Sergio Friscia. I due prendono il posto di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che hanno condotto la trasmissione nella prima parte di questa 34esima stagione.

“Sono uno dei molti giovani siciliani che per lavorare deve emigrare al Nord”, dice Roberto Lipari. “Ringrazio la famiglia di Striscia, Antonio Ricci su tutti che trova lavoro sempre ai palermitani. Lui per noi è come avere lo zio onorevole”, ha chiosato ironicamente. Ma chi è Roberto Lipari? Qual è la sua età, il lavoro, la carriera e la vita privata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Al suo debutto alla conduzione di Striscia, si è fatto conoscere per essere uno dei volti di Zelig. “Tutta l’ansia – dice – svanisce subito non appena ti trovi dietro quel tavolo. Ormai si è arrivati ad un punto tale che non si può dire più nulla su tanti temi, ma proprio la mancanza di censure è la forza che ha permesso una vita così lunga a un programma dissacrante come Striscia”.

Roberto Lipari, palermitano classe 1990, è stato il vincitore nel 2016 di Eccezionale Veramente, primo talent per comici su La 7. L’anno successivo ha condotto la seconda edizione dello stesso programma, sempre su La 7. È conosciuto sul web per aver mescolato il linguaggio comico tipico della piattaforma digitale all’informazione, alla riflessione e alla poesia. Ha lavorato, inoltre, per Rai 2 come autore, inviato e opinionista e dal 2016 è ospite fisso nel cast di Colorado su Italia 1. Nel 2019 approda a Striscia la notizia come inviato. A teatro ripropone il suo spettacolo “Batti panni Lipari tutto” in più di 400 repliche. Al cinema, dopo aver recitato nel 2017 nel film Classe Z, nel 2019 è uscito Tuttapposto!, un film scritto e interpretato direttamente da Roberto Lipari con Luca Zingaretti, in cui ha recitato anche Sergio Friscia. Molto riservato riguardo alla sua vita privata, non sappiamo se ha una fidanzata o meno. Su Instagram è seguito da oltre 200mila persone.