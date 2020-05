Roberto Benigni e I dieci comandamenti tornano su Rai 1

Questa sera, sabato 9 maggio 2020, dalle ore 20:35 Roberto Benigni sarà il protagonista della serata di Rai 1. Il celebre attore intratterrà in replica il pubblico di Viale Mazzini con la lettura dei Dieci Comandamenti, uno spettacolo trasmesso dal Palastudio di Cinecittà dedicato al decalogo che Diò dettò a Mosè sul Monte Sinai.

“Quel libro – ha spiegato l’attore toscano – è lo ‘spettacolo’ per eccellenza. Credo non ci sia storia più bella, il racconto dell’Esodo è esempio rivoluzionario, una strada da seguire, è d’ispirazione per qualsiasi moto di libertà. Questi comandamenti fanno bene alla salute, ne abbiamo bisogno. All’inizio avevo pensato di fare addirittura dieci serate, potevo andare avanti per mesi e mesi perché sono inconsumabili, non si finisce mai. È la più bella storia del mondo, una storia che crediamo di conoscere ma poi si rivela sempre nuova. È la legge dei sentimenti. Per la prima volta ci vengono date delle regole, regole così attuali da impressionare. Diventano legge i sentimenti, l’amore, la fedeltà, il futuro, il tempo”.

Lo spettacolo è prodotto da Melatempo Cinematografica ed è organizzato da Lucio Presta con la produzione esecutiva di Arcobaleno Tre. Stefano Vicario ha curato la regia delle riprese in FULL HD, Massimo Pascucci direttore della fotografia. La scenografia, allestita con circa 100 metri cubi di legno, è di Gaetano e Chiara Castelli.

I dieci comandamenti di Roberto Benigni, dove vedere in tv e in streaming

Chi vuole seguire l’appuntamento di Benigni in tv può sintonizzarsi su Rai 1 sabato 9 maggio 2020, dalle ore 20:35. Non vi volete perdere la puntata in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare gli episodi di Vivi e lascia vivere anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

