Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 (Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu?), film commedia francese del 2021 diretto da Philippe de Chauveron. Si tratta del terzo film di una serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chinon. Claude e Marie Verneuil hanno deciso di fare una cenetta intima per il loro 40º anniversario di matrimonio, ma non hanno fatto i conti con le loro figlie e i rispettivi mariti. Infatti, a loro insaputa, le ragazze hanno organizzato una grande festa a sorpresa, alla quale hanno invitato anche i genitori di Rachid, Chao, Charles e David.

Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian Clavier: Claude Verneuil

Chantal Lauby: Marie Verneuil

Ary Abittan: David Benichou

Medi Sadoun: Rachid Benassem

Frédéric Chau: Chao Ling

Noom Diawara: Charles Koffi

Frédérique Bel: Isabelle Verneuil-Benassem

Émilie Caen: Ségolène Verneuil-Ling

Élodie Fontan: Laure Verneuil-Koffi

Alice David: Odile Verneuil-Benichou

Pascal Nzonzi: André Koffi

Salimata Kamate: Madeleine Koffi

Daniel Russo: Isaac Benichou

Nanou Garcia: Sarah Benichou

Abbes Zahmani: Mohamed Benassem

Farida Ouchani: Moktaria Benassem

Bing Yin: Dhong Ling

Heling Li: Xhu Ling

Loïc Legendre: Luca Bottale

Tatiana Rojo: Viviane Koffi

Jochen Hägele: Helmut Schäffer

Streaming e tv

Dove vedere Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.