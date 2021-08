Ritorno al futuro – Parte 2: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 28 agosto 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ritorno al futuro – Parte 2, film del 1989 diretto da Robert Zemeckis, secondo episodio della trilogia omonima. A seguito dello straordinario successo del primo film della serie, la pellicola è stata realizzata solo quattro anni dopo ed è stata girata contemporaneamente al terzo episodio della saga che uscì un anno dopo. Ma vediamo insieme le informazioni.

Trama

Hill Valley, California. Marty McFly è fortunosamente ritornato dal 1955 nella notte del 26 ottobre 1985. La mattina seguente, mentre saluta la sua ragazza Jennifer Parker, vede ritornare il suo amico Doc dal futuro. Egli, partito la notte precedente per il futuro con la macchina del tempo, ha scoperto molto sul destino di Marty, in particolare che il suo futuro figlio si metterà nei guai, e lo invita ad andare con lui nel futuro, per correggere la piega che prenderanno gli eventi. Doc, Marty e Jennifer arrivano così nel futuro con la DeLorean, che nel frattempo è stata aereo-trasformata e modificata con un generatore di fusione, permettendole di volare e di alimentarsi con l’immondizia anziché con il plutonio, nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre 2015, dove lasciano temporaneamente Jennifer in un vicolo, dopo che Doc l’ha addormentata con un generatore alfa induttore di sonno perché faceva troppe domande. Doc spiega a Marty che deve solo sostituire il suo futuro figlio, Marty McFly jr, che gli assomiglia in modo impressionante e deve dire a Griff Tannen, nipote di Biff, che non vuole partecipare alla rapina, evitando così degli avvenimenti futuri che avrebbero distrutto la sua intera famiglia.

Ritorno al futuro – Parte 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Ritorno al futuro – Parte 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michael J. Fox: Marty McFly; Marty McFly Jr.; Marlene McFly

Christopher Lloyd: Emmett L. “Doc” Brown

Lea Thompson: Lorraine Baines McFly

Thomas F. Wilson: Biff Tannen; Griff Tannen

Elisabeth Shue: Jennifer Parker

James Tolkan: Strickland

Flea: Douglas J. Needles

Donald Fullilove: Goldie Wilson; Goldie Wilson III

Jeffrey Weissman: George McFly

Casey Siemaszko: 3-D

Billy Zane: Match

J.J. Cohen: Skinhead

Jim Ishida: Ito “Jitz” Fujitsu

Charles Fleischer: Terry

Mary Ellen Trainor: agente Reese

Stephanie E. Williams: agente Foley

Joe Flaherty: corriere della Western Union

Darlene Vogel: Spike

Streaming e diretta tv

Dove vedere Ritorno al futuro – Parte 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 agosto 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.