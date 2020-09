Risultati elezioni regionali e referendum streaming e diretta tv: dove vederli

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI STREAMING TV – Oggi, lunedì 21 settembre 2020, si chiuderanno i seggi per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le elezioni regionali in Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Tantissimi italiani saranno quindi alla ricerca degli exit poll e dei risultati. Dove vedere i risultati delle elezioni regionali e del referendum sui parlamentari in tv e live streaming? Noi di TPI vi racconteremo tutto con una diretta video sulla nostra pagina Facebook a partire dalle ore 14,30, ma non saremo gli unici. Di seguito tutte le informazioni e le varie programmazioni tv.

In tv

I risultati delle elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari saranno visibili in diretta tv su tantissimi canali Rai, Mediaset, La7, Sky ecc. Oltre ai canali All news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24, sarà possibile seguire lo spoglio anche sui canali Rai “normali”, quelli Mediaset e La7. Di seguito la programmazione tv nel dettaglio.

Rai 1

Dalle ore 14,55 alle ore 18: diretta Tg1

Ore 21,25: Speciale Porta a porta, in collaborazione con il Tg1.

Al termine dei programmi spazio a RaiNews24 che per tutta la notte seguirà gli sviluppi del voto

Rai 2

Alle ore 18: Speciale Elezioni del Tg2

Alle ore 21: Tg2 Post

Alle ore 23,10: Tg2 Speciale Elezioni.

Rai 3

Dalle ore 14,55: Speciale Elezioni del Tg3,

Dalle ore 18,30 alle 18,55: Speciale Tgr a diffusione regionale proporrà finestre ad hoc nelle regioni interessate dal voto: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.

Alle ore 21.20: Tg3 Speciale Elezioni

Alle ore 00,10: Tg3 Linea Notte

Al termine dei programmi spazio a RaiNews24 che per tutta la notte seguirà gli sviluppi del voto

Rete 4

Dalle ore 14,50 alle ore 18,50: Quarta Repubblica – Speciale al voto, trasmesso in simulcast su Tgcom24

Alle ore 18,55: Speciale Tg4

Dalle ore 21.30 alle ore 2: Quarta Repubblica

La7

Dalle ore 14,15 alle ore 20,35: Maratona Mentana

Alle ore 20,35: Otto e mezzo di Lilli Gruber

Dalle ore 21,15 fino alle ore 3: Maratona Mentana

Risultati elezioni regionali e referendum in live streaming

Abbiamo visto dove vedere i risultati delle elezioni regionali e del referendum in tv, ma in live streaming? Tutti i canali saranno visibili anche in live streaming tramite le rispettive piattaforme: RaiPlay.it per quanto riguarda i canali Rai; MediasetPlay.it per quelli Mediaset; il sito di La7 per l’omonima televisione. Ma non finisce qui: anche noi di TPI, come detto, racconteremo i risultati delle elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari con una diretta video streaming sulla nostra pagina Facebook a partire dalla ore 14,30.

