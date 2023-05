Ridatemi mia moglie: trama, cast, quante puntate e streaming del film tv

Stasera, domenica 21 maggio 2023, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda Ridatemi mia moglie, miniserie tv del 2021, ideata da Alessandro Genovesi, Giovanni Bognetti, con protagonisti Fabio De Luigi e Anita Caprioli. Mediaset la manderà in onda in un’unica puntata. Si tratta dell’adattamento italiano della miniserie britannica I Want My Wife Back creata da Mark Bussell e Justin Sbresni e in onda nel 2016 su BBC. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La commedia romantica segue l’attore e comico Fabio De Luigi nei panni di Giovanni e Anita Caprioli in quelli di sua moglie Chiara, sposati ormai da tanti anni. Il loro rapporto è logoro ma sembra che solo lei se ne accorga, mentre Giovanni è convinto che tutto proceda per il meglio. Chiara decide di lasciarlo con una lettera, che scrive e riscrive ma che decide poi di gettare nel cestino; fa le valigie e si allontana da casa. Giovanni, ignaro di tutto, le sta preparando una festa a sorpresa per il suo 40esimo compleanno. Mentre si attende la festeggiata, dentro il cestino viene ritrovata per caso la lettera. Il povero Giovanni apprende così le intenzioni della moglie e sentendosi solo e abbandonato comincia a pensare a cosa sia andato storto nella sua vita, ma soprattutto a come fare per poter riavere indietro sua moglie.

Nella miniserie recitano anche Diego Abatantuono e Carla Signoris con i ruoli dei genitori di Chiara: Renato, legatissimo al genero Giovanni, per il quale nutre quasi una vera ossessione, e Rossana, una donna dolce, spiritosa e a volte cinica, che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito. Alessandro Betti è Antonio, amico fraterno e capo ufficio di Giovanni, un fedifrago e bugiardo che lo usa spesso come scusa per le sue “scappatelle”, mentre Diana Del Bufalo è Lucia, la sorella minore di Chiara, una pasticciera simpatica e insicura.

Ridatemi mia moglie: il cast

Abbiamo visto la trama di Ridatemi mia moglie, ma qual è il cast del film in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio De Luigi: Giovanni

Anita Caprioli: Chiara

Diego Abatantuono: Renato

Carla Signoris: Rossana

Alessandro Betti: Antonio

Diana Del Bufalo: Lucia

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Ridatemi mia moglie su Canale 5? In origine la miniserie è stata trasmessa da Sky in due puntate, ma su Canale 5 andrà in onda in un’unica serata. La messa in onda è prevista della ore 21,25 alle ore 00,45. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 3 ore e 15 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Ridatemi mia moglie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 21 maggio 2023 – alle ore 21,25 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguire la commedia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.