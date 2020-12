Ricomincio da RaiTre: gli ospiti della seconda puntata

Questa sera, sabato 19 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la seconda puntata di Ricomincio da RaiTre, un nuovo format in quattro puntate in prima serata pensato per sostenere e dare la possibilità di esibirsi a moltissime realtà dello spettacolo dal vivo bloccato dal lockdown. Ma quali sono gli ospiti della seconda puntata di Ricomincio da RaiTre? Vediamoli insieme.

Claudio Bisio

Luca Zingaretti

Alessandro Gassman

Serena Autieri

Ascanio Celestini

Luigi Lo Cascio

Davide Enia

Valeria Solarino

Giulio Scarpati

Chiara Bersani

Lillo e Greg

L’orchestra multietnica di Arezzo con Amanda Sandarelli e Dario Brunoni

Paolo Jannacci

Streaming e tv

Dove vedere Ricomincio da RaiTre in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 12 dicembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Tu si que vales, l’album – l’appuntamento speciale con il meglio del programma su Canale 5 Soliti Ignoti – Speciale Telethon, dove vedere il programma in streaming e diretta tv Soliti Ignoti – Speciale Telethon, gli ospiti vip della puntata