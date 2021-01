Ricomincio da RaiTre, le anticipazioni della quarta e ultima puntata

Questa sera, domenica 3 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la quarta e ultima puntata di Ricomincio da RaiTre, il programma di Andrea Delogu e Stefano Massini che dà la possibilità di esibirsi a tantissime realtà del mondo dello spettacolo bloccate dalla pandemia e dal lockdown. Sono tanti infatti i rappresentanti del mondo del teatro e non solo che hanno aderito a quest’iniziativa. Ma quali sono le anticipazioni della quarta e ultima puntata, in onda oggi, domenica 3 gennaio? Vediamo gli ospiti.

Anticipazioni

Nella quarta e ultima puntata, domenica 3 gennaio alle 21.20, ci saranno due grandi ospiti internazionali come Willem Dafoe e Ted Neeley, da quasi 50 anni il volto di Jesus Christ Superstar al cinema e in teatro, che hanno voluto partecipare per testimoniare il loro immenso amore per il teatro e la loro esperienza sui palchi di tutto il mondo.

Accanto a loro, in questa ultima puntata di Ricomincio da RaiTre ci saranno Silvio Orlando con un estratto del suo spettacolo tratto da “La Vita davanti a Sé” di Romain Gary, Arturo Brachetti con i suoi affascinati giochi e trasformismi, Angela Finocchiaro in un momento del suo labirintico “Ho perso il filo”. E poi ancora Veronica Pivetti in “Viktor und Viktoria”, Fabrizio Bentivoglio in un emozionante racconto sui banchi di scuola, Sonia Bergamasco in un’interpretazione inedita di “Euridice”. Simone Cristicchi racconterà la sua esperienza di spettacolo dal vivo nelle zone colpite dal sisma de L’Aquila e si esibirà in un toccante brano di amore, Lodo Guenzi porterà una sua personale interpretazione di un brano di Paolo Nori, mentre Daniel Ezralow, il coreografo che ha rivoluzionato la danza contemporanea, porterà un estratto della sua ultima opera, “Open”.

Infine, una giovane promessa del teatro italiano, Liv Ferracchiati, nella sua rivisitazione di Cechov. A tenere le fila di questo ricco cartellone, come sempre Stefano Massini con la sua scanzonata autorevolezza e capacità affabulatoria e Andrea Delogu, attrice, conduttrice e scrittrice, accompagnati dal piano di Paolo Jannacci. E, come sempre, anche loro non mancheranno di portare racconti e storie da quella zona di confine tra teatro e vita.

La cornice di Ricomincio da Rai Tre è quella storica del Teatro Sistina di Roma, dove le produzioni interrotte hanno trovato in queste puntate la loro ribalta e la possibilità di lavorare di nuovo dal vivo con i propri attori, ballerini, musicisti, cantanti, tecnici, creativi. Prosa, Musical, Danza, Varietà, Commedia, Monologhi, ma anche ensemble e cast di eccellenze artistiche italiane che rappresentano centinaia di migliaia di lavoratori del comparto e che di solito non appaiono in televisione. Una selezione degli spettacoli sospesi da vedere e da raccontare. Come in un ideale cartellone multidisciplinare, con Ricomincio da RaiTre il telespettatore diventa “l’abbonato in prima fila” per continuare a godere della bellezza dello spettacolo dal vivo e ricordare che L’Arte è viva, ma anche, e sempre, che deve tornare dal vivo. Appuntamento con la quarta e ultima puntata questa sera, 3 gennaio 2021, dalle 21.20 su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere la quarta e ultima puntata di Ricomincio da RaiTre? Com’è evidente dal titolo, proprio su Rai 3, che trovate al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo su RaiPlay. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare e godersi da pc, tablet e smartphone le varie puntate andate in onda grazie alla funzione on demand.

