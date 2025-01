Respect: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, mercoledì 8 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Respect, film del 2021 diretto da Liesl Tommy. La pellicola narra le vicende della cantautrice Aretha Franklin, dall’infanzia nel coro della chiesa del padre predicatore fino alla celebrità. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1952, Aretha Franklin, 10 anni, vive con il padre pastore battista, C. L. Franklin, e le sue sorelle Erma e Carolyn a Detroit, nel Michigan. La morte improvvisa di sua madre Barbara Siggers Franklin e le avance di un amico di famiglia traumatizzano Aretha che, di conseguenza, non è disposta a parlare fino a quando suo padre non la costringe a cantare in chiesa dopo settimane di silenzio.

Aretha, ora adolescente e già madre di due figli (nati da 2 stupri), nel 1959 incontra Ted White, un produttore locale, a una festa a casa di suo padre: i due iniziano una conversazione prima di essere interrotti dal padre di Aretha, che avverte Ted di stare lontano dalla sua famiglia. Più tardi, C.L. regala ad Aretha dei biglietti per New York per un incontro con John Hammond, dirigente della prestigiosa Columbia Records. Dopo che le è stato offerto un contratto, Aretha inizia a cantare brani jazz con la Columbia, tra cui Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive.

Respect: il cast

Abbiamo visto la trama di Respect, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Hudson: Aretha Franklin

Forest Whitaker: C. L. Franklin

Marlon Wayans: Ted White

Audra McDonald: Barbara Franklin

Marc Maron: Jerry Wexler

Albert Jones: Ken Cunningham

Leroy McClain: Cecil Franklin

Tituss Burgess: reverendo James Cleveland

Saycon Sengbloh: Erma Franklin

Hailey Kilgore: Carolyn Franklin

Skye Dakota Turner: Aretha Franklin bambina

Tate Donovan: John Hammond

Mary J. Blige: Dinah Washington

Heather Headley: Clara Ward

Kimberly Scott: Mama Franklin

Kelvin Hair: Sam Cooke

Lodric D. Collins: Smokey Robinson

Gilbert Glenn Brown: Martin Luther King

Myk Watford: Rick Hall

Joshua Mikel: Roger Hawkins

Kennedy Chanel: Erma Franklin da bambina

Nevaeh Moore: Carolyn Franklin da bambina

Christopher Daniel: Edward da bambino

Peyton Jackson: Cecil da bambino

Ethan Xavier Williams: Ted Jr.

Henry Riggs: Tommy Cogbill

Joe Knezevich: Tom Down

Streaming e tv

Dove vedere Respect in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 8 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.